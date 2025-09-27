Identifican al presunto autor intelectual del triple femicidio de Argentina: El narco peruano 'Pequeño J'

27/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El rostro y nombre del presunto autor intelectual peruano del triple feminicidio en Florencio Varela, Argentina, fue publicado por el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.

Planea huir de Argentina

Se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, de 20 años, alias 'Pequeño J' nació en el departamento peruano de La Libertad y buscaría escapar de Argentina, por lo que las autoridades decidieron difundir públicamente su identidad acompañado por una imagen de su rostro, según informó Clarín.

El último viernes se difundió un video de un operativo fallido, en el que efectivos de la policía bonaerense irrumpieron en el barrio Zavaleta, en la ciudad de Buenos Aires, para tratar de localizarlo, sin embargo, no lo encontraron. En el material fílmico se observa el momento en que los oficiales ingresan al barrio en busca de un bar en particular, señalado por diferentes informantes como uno de los lugares donde el sospechoso solía acudir.

La información se habría dado como un rumor que también apuntaba a un domicilio cercano, exactamente en el tercer piso de un edificio en donde el narcotraficante se habría refugiado.

Esta semana, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se creyó que 'Pequeño J' fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de "dar un mensaje" a las líneas medias de la organización criminal.

Otros involucrados

Se sabe que, su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, también tiene pedido de captura nacional e internacional como uno de los posibles autores del asesinado de Brenda del Castillo, de 20 años; Morena Verdi, de 20 años; y Lara Gutiérrez, de solo 15 años.

A Ozorio se le imputa la coautoría del delito de triple homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía y ensañamiento, y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género.

Según Clarín, la propia notificación de Interpol indica que los asesinos "aumentaron intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios" a las víctimas del crimen. En el documento también se señala que los atacantes usaron su condición dominante de género para ejercer violencia sobre las víctimas mujeres.

La investigación, que se encuentra en manos del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, determinó que Ozorio estuvo presente en la casa de Florencio Varela, lugar donde asesinaron a las mujeres.

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires hizo público la identidad y la imagen del peruano sospechoso de ser el autor intelectual del terrible triple homicidio en Argentina.