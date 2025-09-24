Tifón Ragasa provoca la muerte de al menos 17 personas y toca tierra en China como huracán

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El supertifón Ragasa, catalogado como la tormenta más fuerte del mundo en este año, ha cruzado el Mar de China Meridional, luego de azotar Filipinas, provocando el saldo de tres personas fallecidas, y Taiwán, en este país ya dejó una estela de destrucción tras provocar la muerte de al menos 14personas tras el colapso de un lago.

Supertifón Ragasa llega al sur de China

Las autoridades chinas, con el principal objetivo de proteger vidas con una masiva operación, han evacuado a casi dos millones de personas en Guangdong, el núcleo industrial de China, en el sur, frente a la llegada del supertifón Ragasa.

En el país asiático, la tormenta ha presentado vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y también ráfagas que superan los 230 kilómetros por hora, características que lo equivalen a un huracán de categoría 5.

Debido a la presencia de esta tormenta, han paralizado ciudades, las escuelas han tenido que ser cerradas, así como también fábricas y sistemas de transporte en una docena de municipios chinos. Los pronósticos alertan de inundaciones masivas y deslizamientos en una región densamente poblada.

Ragasa deja al menos 14 muertos en Taiwán y 3 en Filipinas

El paso del supertifón Ragasa, en Taiwán, ha sido devastador luego de provocar la muerte de al menos 14 personas y 18 heridas tras el colapso de un lago en Hualien que desató una avalancha de agua, arrasando comunidades como un tsunami y forzando la evacuación de más de siete mil 600 personas, respaldadas por miles de militares.

Además, en la mencionada localidad, las inundaciones causadas por el desbordamiento de un embalse destruyeron varios puentes y obligaron a la evacuación de unas mil 800 familias. Asimismo, las zonas montañosas de Pingtung también fueron evacuadas debido a deslizamientos de tierra y daños en las carreteras.

Su presencia en Filipinas también causó grandes consecuencias debido a que arrebató la vida a tres personas, derribó árboles y arrancó techos al embestir al norte del país asiático, en el que miles de personas buscaron refugios en centros de evacuación, así como también en escuelas.

Por su parte, Hong Kong, bajo alerta nivel 10, quedó también inmovilizado este miércoles: calles vacías, 700 vuelos cancelados y residentes atrincherados frente a vientos que derriban vegetación y estructuras.

En resumen, el supertifón Ragasa provocó graves consecuencias en su paso por el continente asiático. En Taiwán provocó la muerte de al menos 14 personas y otras 18 resultaron heridas. Además, en Filipinas arrebató la vida a tres personas. Y ahora, Hong Kong está en alerta máxima ante su eminente llegada a dicho país.