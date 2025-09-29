Ministro de Trabajo rechaza marchas de la 'Generación Z': "Respeto las opiniones, rechazo la violencia"

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este fin de semana se llevaron a cabo dos nuevas jornadas de manifestaciones organizadas por la denominada 'Generación Z'. Estas multitudinarias marchas se dieron para hacer sentir el rechazo al gobierno de Dina Boluarte y inacción ante el alarmante crecimiento de la criminalidad y delincuencia en el país.

Lamentablemente, las cuatro movilizaciones dejaron enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional del Perú, además dejar diversas partes del centro histórico de Lima gravemente afectadas por los hechos vandálicos que se produjeron.

Ministro de Trabajo rechaza marchas de la 'Generación Z'

Como era de esperarse, estos hechos generaron diversas opiniones entre las principales autoridades del Ejecutivo. Uno de los que recientemente se pronunció sobre las protestas de la 'Generación Z' fue el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

El integrante del Consejo de Ministros aseguró respetar todas las posiciones, pero rechazó rotundamente los hechos de violencia que se dieron en medio de estos protestas. Además de ello, saludó a otro grupo de jóvenes los cuales ingresaron a una plataforma del Estado que les permite elegir de la mejor manera su carrera universitaria.

"Yo respeto todas las opiniones, rechazo todo lo que sea violencia, el ataque a la propiedad privada, a las oficinas públicas. Y más bien saludo a esta generación buena de jóvenes que han entrado más de 2 millones 800 mil a la plataforma Mi Carrera para escoger mejor sus carreras, para tener más productividad, más empleabilidad, esa es la generación que saludo", indicó.

#EnVivo



Daniel Maurate, ministro de Trabajo: Respeto las opiniones, rechazo la violencia, el ataque a la propiedad privada y pública, saludo a esta generación buena de jóvenes, han entrado 2 millones 800 mil a la plataforma Mi Carrera, esa es la generación que saludo



Encuentra... pic.twitter.com/T3NXFjaF7S — Canal N (@canalN_) September 29, 2025

Genera pobreza y ahuyenta inversión

En otro momento de su intervención, el titular de Trabajo aseguró que este tipo de situaciones como la violencia entre policías y manifestantes no hace más que ahuyentar la inversión privada nacional e internacional. En este punto hizo énfasis el ministro ya que consideró que es una herramienta clave para reducir los niveles de pobreza en el país.

"Probablemente, y no he visto mucho solo por noticieros, he visto personas usando la violencia que yo rechazo. El desarrollo del país no se logra con violencia, más bien trae atraso, pobreza, se desanima la inversión privada nacional e internacional y la única forma de combatir la pobreza y hacer un país con menos pobres, es que haya más inversión", añadió.

De esta manera, Daniel Maurate, ministro de Trabajo, rechazó rotundamente las manifestaciones convocadas por la denominada 'Generación Z' asegurando que solo llama a la pobre y ahuyenta a la inversión privada que es clave para el desarrollo del Perú.