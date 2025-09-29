Trump anuncia arancel del 100% a las películas extranjeras: "El cine de EE. UU. ha sido robado por otros países"

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

¡No se retracta! El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, 29 de septiembre, que impondrá un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero para evitar que el "negocio cinematográfico" siga siendo "robado" por otros países y así impulsar la industria estadounidense del cine.

Donald Trump insiste en imponer aranceles

El mandatario de EE. UU. vuelve a sorprender a todos, a nivel internacional, tras reafirmar su postura y medida que anunció en mayo del 2025. Pues bien, este lunes, a través de su cuenta oficial de Truth Social, Donald Trump criticó que otros países "roben" la producción cinematográfica de su país y reafirmó su deseo de reforzar el cine estadounidense.

Es por ello, que nuevamente reiteró que impondrá arancel del 100% a todas y cada una de las películas que se hagan fuera de Estados Unidos, una medida sin precedentes que afectaría directamente al cine internacional. Esta situación genera incertidumbre para los estudios que dependen en gran medida de las coproducciones transfronterizas y de los ingresos de taquilla internacionales.

"Nuestro negocio cinematográfico ha sido robado a EE. UU. por otros países, como si le quitaran 'un caramelo a un niño'. California, con su gobernador débil e incompetente, ¡se ha visto especialmente afectada! Por lo tanto, para resolver este problema de larga data, que parece no tener fin, voy a imponer un arancel del 100 % a todas las películas que se hagan fuera de EE. UU.", se lee en su post.

¿Por qué impondrá arancel a películas extranjeras?

Pero eso no es todo, ya que Trump aprovechó en arremeter contra el gobernador de California, Gavin Newsom. ¡Lo tildó de débil e incompetente! ¿Por qué? Pues bien, según el jefe de Estado, el funcionario no habría protegido la industria local hasta el punto de ser considerado uno de los estados más afectados.

El presidente justificó su decisión de imponer ese arancel a las películas producidas fuera de EE. UU., en el "robo" que, a su juicio, "otros países" han llevado a cabo con la industria cinematográfica estadounidense "como quien roba un dulce a un bebé". Asimismo, remarca que busca dar un mayor margen de competitividad a Hollywood.

Finalmente, concluyó con una imponente frase: "Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande". Pese a lo exclamado en su red social, Donald Trump no ha revelado la fecha exacta en que entraría en vigencia la imposición de aranceles al 100% a películas extranjeras, pero sí cabe recordar que ordenó al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar para implementar esta tarifa.

Mensaje de Donald Trump en Truth Social sobre aranceles a películas hechas fuera de EE. UU.

Otros aranceles impuestos por Donald Trump

Cabe destacar que el anuncio del mandatario estadounidense llega después de que la semana pasada lanzará aranceles sectoriales para gravar los fármacos que no se produzcan en Estados Unidos (100%).

Es así como este lunes, Donald Trump vuelve a sorprender en redes sociales al asegurar que impondrá un arancel del 100% a las películas extranjeras, argumentando que otros países ofrecen incentivos fiscales que han atraído a cineastas.