Paul Pogba encabeza lista de deportistas que piden la exclusión de Israel de competencias internacionales

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Varios deportistas comenzaron a mostrar su rechazo a la ofensiva de Israel en Gaza, sobre todo después de que la ONU acusará a la nación hebrea de cometer genocidio en la franja. Por tal motivo, Paul Pogba encabeza la lista de 48 atletas que piden su exclusión de competencias internacionales.

Con un comunicado oficial

La asociación 'Atletas por la Paz', a la que pertenece el futbolista francés del AS Mónaco, ha solicitado en un comunicado a la UEFA que la representación hebrea, como los clubes de su federación, sean separados, al igual como pasó con Rusia tras su ofensiva en Ucrania. Entre los deportistas hay jugadores de críquet, rugby o boxeadores.

"El informe de la comisión de la ONU concluye que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han cometido y siguen cometiendo cuatro de los cinco actos de genocidio definidos en la Convención sobre el Genocidio de 1948 contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso; en este caso, los palestinos en Gaza", indica los primeros párrafos.

El comunicado de 'Atletas por la Paz'.

Destacan que en los ataques de la FDI a Gaza, asesinaron en agosto último al futbolista Suleiman al-Obeid, conocido como el "Pelé palestino", al sur de la franja, cuando junto a otros civiles, esperaba recibir ayuda humanitaria. La carta asegura que inspiró a muchos niños a seguir el camino del deporte.

"En vida, trajo esperanza a través del deporte; tras su muerte, se ha convertido en un duro recordatorio de por qué el mundo, y en particular los organismos deportivos, deben actuar", señala.

Exclusión de competencias UEFA

Israel actualmente participa de las eliminatorias para el Mundial del 2030, compartiendo el grupo I con Italia, Noruega, Estonia y Moldavia, siendo por el momento tercero con nueve puntos. A nivel de clubes, el Maccabi Tel Aviv se encuentra disputando la fase de liga de la Europa League 2025-26.

"Nosotros, los firmantes de 'Atletas por la Paz', pedimos a la UEFA que suspenda inmediatamente a Israel de todas las competiciones hasta que cumpla con el derecho internacional y ponga fin a la matanza de civiles y a la hambruna generalizada" precisa el documento.

Además de Pogba, otros firmantes son Hakim Ziyech, ex Chelsea, Cheick Doucoure del Crystal Palace, Ilias Chair del Queens Park Rangers o el club de fútbol chileno Palestino FC.

Así, un grupo de deportistas, entre los que destaca Paul Pogba y otros futbolistas, han pedido la exclusión de Israel de las competencias internacionales. Esto a partir de que la ONU lo acusará de cometer un genocidio en Gaza.