Tomás Gálvez cuestiona labor de equipos especiales del Ministerio Público: "Tienen que dejar de existir"

29/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, declaró que la permanencia de los equipos especiales del Ministerio Público ha contribuido a la politización del sistema de justicia y, en algunos casos, a la aplicación de criterios de persecución selectiva. Por lo cual, sostuvo que "todos deberían dejar de existir".

Tomás Gálvez pide eliminar equipos especiales

Los "Equipos Especiales" del Ministerio Público son grupos de fiscales con competencias ampliadas para investigar y perseguir delitos complejos como corrupción de funcionarios, lavado de activos, y criminalidad organizada. Sin embargo, este grupo estaría en la mira del actual titular de la Fiscalía de la Nación.

Pues bien, este lunes, 29 de septiembre, Tomás Gálvez, sostuvo ante la prensa que estos grupos han terminado generando "desequilibrios institucionales" y un uso instrumental de la justicia. Ante este escenario, fue enfático al señalar que "todos tienen que dejar de existir"; no obstante, aclaró que una eventual desactivación no dependerá exclusivamente de su despacho, sino que la decisión deberá ser aprobada por la Junta de Fiscales Supremos.

"La politización y, a veces, algunos criterios de persecución se han generado a través de los Equipos Especiales. Yo estoy proponiendo y en su momento decidirá la Junta de Fiscales Supremos si continúa o no los Equipos Especiales, porque tenemos los coordinadores de las especialidades y paralelamente, tenemos equipos especiales que generan contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía. Todos los Equipos Especial, según lo que yo creo, deberán dejar de existir", exclamó.

Tras ello, el alto funcionario también agregó que los fiscales seguirán con sus casos, pero "sin los equipos" y que dicha medida no afectaría los casos ganados ni las investigaciones que tienen previamente.

Fiscal de la Nación pierde los papeles

Al ser increpado por la prensa y consultado sobre la salida de los fiscales que investigaban al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, el fiscal de la Nación interino perdió los papeles. Se mostró bastante incómodo y molesto, alegando que los periodistas le estaban preguntando "disparates".

"Si no van a entender, mejor no hablemos. Un fiscal de la Nación maneja su despacho y ¿con quién? Con gente de confianza que maneje criterios razonables", señaló de forma eufórica para proceder a retirarse de forma accidentada del Congreso de la República.

Por otro lado, descartó que el fiscal José Domingo Pérez, quien tiene a cargo el caso de Susana Villarán que inició días atrás, sea apartado del Equipo Especial Lava Jato. De acuerdo a su parecer, la separación de este fiscal solo significaría entorpecer el proceso y además busca no ser acusado de un presunto favorecimiento contra la exalcaldesa de Lima.

Es así como este lunes, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, tras acudir a la Comisión Especial de Reforma de Justicia, en el Congreso, informó que propuso a la Junta de Fiscales Supremos eliminar los equipos especiales del Ministerio Público.