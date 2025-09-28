Gustavo Petro le hace recordatorio a Donald Trump: "El ejército norteamericano era Antifa"

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La reciente designación que ha hecho Donald Trump, al calificar oficialmente al movimiento Antifa como un grupo terrorista, tuvo una rápida repercusión de Gustavo Petro. El presidente de Colombia le recordó a su homólogo, que en el siglo anterior, el ejército estadounidense se destacó por enfrentar al fascismo de Alemania.

Petro sigue la polémica con EE.UU.

Después de que el gobierno estadounidense le haya revocado la visa, al pedirle al ejército de este país que desobedeciera a su mandatario, ha seguido con esta referencia. El líder colombiano se mostró en contra de que el movimiento de extrema izquierda ahora sea perseguido por las fuerzas militares norteamericanas.

"El ejército norteamericano en los años 40 del siglo XX era un ejército Antifa, ahora intentan convertirlo en su contrario. El antifascismo no es terrorismo, es la respuesta correcta de la humanidad cuando viene la barbarie contra la Vida y la misma humanidad", manifestó en X.

Además, en su mensaje volvió a tocar el tema de la Franja de Gaza y la necesidad de crear un ejército para su liberación. Petro considera que la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU) debería crear un contingente que pacifique el territorio palestino.

"Claro que es legítimo pedirle a gobiernos y ejércitos que defiendan la democracia. Llegó la hora de la efectividad. Si el ejército de los EE.UU. no es capaz de apoyar las decisiones de la justicia internacional, entonces le corresponde a la ONU configurar un ejército capaz de liberar a Palestina", sentenció.

Trump declara terrorista al movimiento Antifa

El pasado lunes 22 de setiembre, el presidente Donald Trump firmó un decreto que señala al grupo Antifa como una "organización terrorista nacional". Este movimiento que utiliza ese nombre como un diminutivo de antifascistas, que exige el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos.

"Antifa es una organización militarista y anarquista que exige explícitamente el derrocamiento del Gobierno de Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema legal", señala el texto de la orden firmada por el líder republicano.

La administración de Trump alega que esta agrupación busca de forma coordinada obstruir la aplicación de las leyes federales, enfrentándose con las fuerzas del orden. Desde Washington, denuncian que sus miembros radicalizan a sus adeptos.

