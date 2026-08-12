Terremoto de 7.4: Ejército de Colombia presenta a su equipo canino que realiza labores de rescate

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Por medio de sus redes sociales, el Ejército Nacional de Colombia presento a su equipo canino que se encuentra desarrollando las labores de búsqueda y rescate luego del devastador terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió el pasado 10 de agosto.

Ejército de Colombia presenta a su equipo canino que realiza labores de rescate tras terremoto

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, el Ejército Nacional de Colombia resaltó el entrenamiento, la valentía y el desarrollado sentido del olfato de estos animales, considerados parte importante de los equipos que participan en operaciones de búsqueda y rescate luego del movimiento telúrico de magnitud 7.4.

"Nuestros caninos acompañan a los soldados en las labores de búsqueda y rescate, poniendo su entrenamiento, valentía y extraordinario olfato al servicio de Colombia" , expresó el Ejército Nacional de Colombia.

El Ejército Nacional de Colombia destacó la importante labor que cumplen sus caninos especializados en búsqueda y rescate, quienes acompañan a los soldados en diferentes labores orientadas a la atención de emergencias y la protección de vidas.

🐶Tienen nombre, historia y una misión: salvar vidas.



Nuestros caninos acompañan a los soldados en las labores de búsqueda y rescate, poniendo su entrenamiento, valentía y extraordinario olfato al servicio de Colombia.👇🏻 pic.twitter.com/ES5rdrG1FB — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 12, 2026

Fichas del equipo canino

De acuerdo con las tres fichas publicadas, los canes son de raza labrador y forman parte del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional de Colombia, particularmente de la Brigada de Atención y Prevención de Desastres.

El primero en presentarse es Polo, un labrador que cuenta con dos años de servicio y su especialidad es la búsqueda y rescate. Su trabajo está vinculado a las labores desarrolladas por los equipos de atención y prevención de desastres, en la que también hay soldados encargados en ello.

Como segunda presentación, se encuentra Nala, también de raza Labrador, quien acumula siete años de servicio y posee la misma especialidad de búsqueda y rescate. La tercera es Perla, que también tiene dos años de servicio. Estos tres canes son los que han estado trabajando incansablemente por encontrar a más personas con vida luego del movimiento telúrico.

Con esta publicación, la institución militar busca visibilizar el trabajo que realizan los equipos caninos y reconocer el papel que cumplen en las operaciones de rescate. Asimismo, su participación permite complementar las capacidades de los soldados encargados de atender emergencias y realizar labores de búsqueda.

Finalmente, el Ejército de Colombia destacó la importancia en este equipo canino que desarrolla labores de búsqueda y rescate a los afectados por el terremoto de magnitud 7.4 que ocurrió el pasado 10 de agosto.