Trágico atentado suicida deja el saldo de al menos 31 fallecidos y 169 heridos

Un trágico atentado suicida se registró en una mezquita de Pakistán en la que al menos 31 personas perdieron la vida y otras 169 resultaron heridas, de acuerdo a información vertida por las autoridades locales.

Este viernes 6 de febrero un fuerte estruendo irrumpió una oración colectiva en un templo chiita, a las afueras de Islamabad, capital de Pakistán, dejando más de 30 fallecidos y más de un centenar de afectados.

De acuerdo a información difundida por la agencia Reuters, tras un diálogo con dos policías que estuvieron durante este ataque, la persona que perpetró el siniestro fue detenido en el templo previo a detonar la bomba.

Cabe señalar que, las fuentes oficiales no descartan que la cifra de fallecidos continúe aumentando en las próximas horas, así lo señala el medio paquistaní 'Dawn'. En tanto, el portavoz de la Policía de Islamabad, Taqi Jawad, señaló, en diálogo con EFE, que según la investigación preliminar se trata de un atentado suicida y acotó que a raíz de este se ha declarado la emergencia en varios hospitales de la ciudad.

Esta explosión se siituó exactamente en la zona de Tarlai, hasta donde las autoridades locales llegaron para acordonar la escena del atentado y desplegaron personal administrativo en diversos centros de salud para supervisar la atención de aquellas personas que resultaron heridas.

El ministro de Defensa de Pakistán, Jauaja Asif, subrayó en un mensaje en redes sociales que "los que han causado el martirio de fieles en la mezquita son enemigos de la religión y el país".

Abren investigación

Además, el presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, condenó el atentado y resaltó que "atacar civiles inocentes es un crimen contra la humanidad". Al mismo, expresó sus condelencias a los deudos de los muertos.

También, el primer ministro, Shehbaz Sharif, manifestó su profundo pesar de los fallecidos y ha ordenado una investigación exhaustiva a través de la cual se identifique a los responsables de manera inmediata.

Hay que señalar que, este atentado se suscita poco después de otro ataque suicida que se registró en noviembre del año pasado en exteriores de un complejo judicial en un distrito de Islamabad, en el que 12 personas murieron y más de 30 resultaron heridas.

