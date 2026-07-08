Wolfgang Grozo asegura que no pidió nada a Keiko Fujimori durante su reunión: "No quiero acomodarme"

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista EXCLUSIVA para Exitosa, el excandidato presidencial, Wolfgang Grozo brindó algunas declaraciones respecto a su reciente reunión con la reciente presidenta electa, Keiko Fujimori.

Detalles del encuentro

Grozo cuenta cómo percibió anímicamente a Fujimori a puertas de recibir el máximo cargo, de tal forma, expresó en líneas generales sus motivaciones centrales en dicha cita.

"Durante 30 minutos conversamos varios temas. La veo responsable en lo que viene de aquí en adelante. Esta visita no es un "cheque en blanco", no quiero acomodarme. Fui a saludarla protocolarmente, a intercambiar opiniones y brindarle algunas recomendaciones que podrá tomar en conjunto con su equipo", precisó.

Sugerencias para su plan de Gobierno

De igual manera, enumeró las distintas y principales problemáticas que Fujimori debe priorizar pensando en el bienestar de nuestro país, y depositó su confianza en la representante de Fuerza Popular.

"El primer problema que se debe enfrentar en la inseguridad y el Fenómeno del Niño que viene con mucha intensidad. Más allá de otros, porque los problemas del Perú son trasversables, hay mucho por resolver. Es una persona que tiene la suficiente madurez política que sabrá implementar las acciones que se deban hacer", comentó

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Wolfgang Grozo, excandidato presidencial, destacó la disposición de Keiko Fujimori para impulsar un gobierno de unidad y resaltó su madurez política tras la reunión que sostuvieron.



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Además, reveló que Keiko Fujimori le dio a entender que está en búsqueda de un Gobierno de unidad donde no exista la confrontación, punto en el cual coincidieron pese a las diferencias que puedan existir. Como también, indica que espera que este proceso sea transparente y que se evite esa sensación de que existe un "pacto de corrupción".

Aplaude el respaldo hacia Velarde en el Banco Central

Wolfgang Grozo reconoce que el hecho que Fujimori busque la continuidad de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva del Perú, es una decisión acertada. Pero, señala de que la buena actualidad económica del Perú debe ser proporcional a la política.

"El Perú está en toda la perspectiva para ser una potencia. Felizmente, ella ratificó a Julio Velarde. Debe mantenerse esa política económica que nos ha llevado a una solidez como país en este contexto. Ahora lo que correspondería es que esa bonanza económica coincida con una estabilidad política", citó.

El excandidato por el partido Integridad Democrática, Wolfgang Grozo, en un diálogo exclusivo para Exitosa, alcanzó detalles sobre su reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori. Contando los asuntos tocados en la sesión, recomendaciones para el periodo entrante de 2026-2031 y avaló que la próxima mandataria nacional le solicite a Julio Velarde que continúe al mando del Banco Central de Reserva.