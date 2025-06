Trump decidirá en "dos semanas" si EE.UU. se involucra en la guerra entre Irán e Israel, anuncia la Casa Blanca

19/06/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La guerra entre Irán e Israel continúa generando incertidumbre a nivel mundial. Recientemente, la Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump decidirá, dentro de dos semanas, si Estados Unidos se involucra o no en el conflicto bélico.

Trump tomará decisión sobre Irán e Israel en 14 días

Este 19 de junio, la portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dio alcances de lo que ha mencionado el mandatario respecto al asunto. Citándolo, indicó que existen probabilidades de que se negocie con el gobierno iraní, y que su decisión final será tomada en un plazo de 14 días.

"Basándome en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión de ir o no en las próximas dos semanas", detalló.

Asimismo, Leavitt remarcó que ninguna persona "debería sorprenderse" respecto a las declaraciones de Trump, quien hace poco sostuvo que Irán "no debería tener una arma nuclear". El magnate republicano manifestó que dicha postura la defiende "no solo como presidente, sino también como un ciudadano".

"En 2011, dijo que el objetivo principal de EE.UU. en Irán debería ser destruir sus ambiciones nucleares. En 2015 dijo que Irán suponía una amenaza para Israel, los aliados de Oriente Medio y Estados Unidos", recordó Levitt en la rueda de prensa.

🇺🇸🗣🇮🇷 Casa Blanca: Trump tomará la decisión sobre Irán dentro de 2 semanas



La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha anunciado este jueves que el presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió tomar la decisión sobre Irán dentro de dos semanas. pic.twitter.com/WB6067AmOz — RT en Español (@ActualidadRT) June 19, 2025

¿EE.UU. podría intervenir en conflicto bélico?

Durante los últimos días, medios estadounidenses han indicado que Donald Trump ya tendría aprobado presuntos planes para atacar a Irán. Citando a un alto mando del Departamento de Defensa, el canal CBS dio a conocer que el presidente dio el visto bueno para que EE.UU. se una a la campaña aérea de Israel.

Asimismo, el último martes, The Wall Street Journal también se refirió a las presuntas estrategias que lideraría el gobierno. Según tres fuentes cercanas, Trump indicó a altos asesores que planeaba dar una orden final en caso Teherán decidía abandonar su programa nuclear.

Sin embargo, el presidente estadounidense negó tales afirmaciones a través de su plataforma Truth Social."¡The Wall Street Journal no tiene ni idea cuáles son mis pensamientos sobre Irán!", manifestó.

No obstante, tal decisión aún no fue tomada, conforme a lo expresado por Karoline Leavitt. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que Donald Trump todavía está evaluando si EE.UU. participa o no en la guerra entre Irán e Israel, y que su decisión final, posiblemente, será anunciada dentro de dos semanas.