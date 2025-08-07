Gustavo Petro celebrará la batalla de Boyacá en Leticia: "Colombia no perderá su río Amazonas"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de la tensión entre Colombia y Perú por la discusión sobre la soberanía de la isla Santa Rosa, este jueves 7 de agosto Gustavo Petro celebrará la conmemoración de la batalla de Boyacá en Leticia, ciudad colombiana vecina a la zona de disputa.

A tan solo unas horas de que inicie la celebración por los 206 aniversario de la batalla de Boyacá, una conmemoración clave para la independencia del país cafetalero, así como el aniversario del Ejército de Colombia, Petro tomó sus redes sociales para invitar a sus compatriotas a la actividad.

"Hoy a las 10 am en Leticia, Amazonas. Colombia no perderá su río Amazona", sentenció el presidente colombiano.

Esta actividad se lleva a cabo todos los 7 de agosto en el país vecino, en el que se desarrollan actos protocolares y cuyo escenario suele ser en el Puente de Boyacá. Entre ellos, se dan actos cívicos, desfiles militares y eventos culturales en las que participan figuras del gobierno, el ejército y la ciudadanía.

Tan solo el año pasado el presidente Gustavo Petro participó de la actividad y brindó palabras hacia sus connacionales desde el lugar en la que se suele celebrar esta fecha, sin embargo, este año cambió el destino a Leticia.

Mediante un mensaje público, el martes 5 de agosto, el jefe de Estado colombiano explicó y culpó al Gobierno del Perú de vulnerar el Protocolo de Río de Janeiro al aprobar una ley que declara distrito la isla de Santa Rosa.

"La conmemoración de la Batalla de Boyacá, es la conmemoración de la independencia nacional, se traslada a Leticia, porque otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin. El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes", manifestó.

Además, indicó que la medida podría afectar gravemente el funcionamiento comercial de Leticia como puerto amazónico, en ese sentido, el traslado de la celebración se dio con la intención de proteger la soberanía nacional, afirmó el mandatario.

Es en medio de ese contexto que se celebrará la conmemoración de la batalla de Boyacá en Leticia, Amazonas, al mismo tiempo una delegación peruana está de camino a la isla Santa Rosa. Todas estas acciones en medio de la tensión fronteriza entre Colombia y Perú.