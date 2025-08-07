Benjamin Netanyahu pretende que Israel tome toda la Franja de Gaza: "Tenemos la intención de hacerlo"

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La semana pasada, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dio a conocer la intención de tomar toda la Franja de Gaza, para liberar a los rehenes en posesión de Hamas. Este jueves 7 de agosto, confirmó para un medio estadounidense que el plan es hacerlo, y eliminar al grupo que amenaza constantemente a su nación.

Entregar Gaza, pero no a Hamas

En una entrevista para Fox News, la autoridad israelí afirmó que ha presionado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), para que aumenten su presencia en la zona de conflicto. Sin embargo, esta se opone a una mayor escalada que podría afectar a los prisioneros. La presión internacional también es un obstáculo en sus planes.

"Tenemos la intención de hacerlo, para garantizar nuestra seguridad, eliminar a Hamás de allí, permitir que la población de Gaza quede libre y traspasar el control a una administración civil, que no sea Hamás ni nadie que promueva la destrucción de Israel", manifestó el primer ministro israelí.

🇮🇱🇵🇸🇺🇸 El criminal de guerra y genocida Netanyahu, declaró en una entrevista con Fox News que Israel planea tomar el control de toda la Franja de Gaza. pic.twitter.com/kwuauhxo5H — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) August 7, 2025

No obstante, Benjamin Netanyahu aseguró que su país no tiene la intención de anexionar la franja y tampoco tener un gobierno provisional. La intención es la liberación de los capturados y acabar con Hamas, que gobierna de Facto este territorio desde el 2007.

"Queremos liberarnos a nosotros mismos y liberar al pueblo de Gaza del horrible terror de Hamás. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos gobernarla. No queremos estar allí como una autoridad gubernamental", sostuvo.

Hamas respondió a Netanyahu

Luego de las declaraciones de Netanyahu, el grupo Hamas respondió y las condenó. Cabe resaltar que en Qatar, se estaban llevando hace más de tres meses conversaciones para conseguir un alto al fuego. La posición israelí, rompe con los intentos de un acuerdo diplomático.

"Lo que el criminal de guerra Netanyahu planea es continuar su estrategia de genocidio y desplazamiento cometiendo más crímenes contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza ", reza el comunicado recogido por el diario palestino afín a Hamas, 'Filastin'.

Operación en Gaza duraría cinco meses

El plan del primer ministro israelí, que tendría una duración de cinco meses, obligaría a que los más de 1 millón de habitantes de Gaza se desplacen hacia la frontera con Egipto, al sur. Un funcionario de la nación hebrea, asegura que en esta zona se levantarían complejos para albergarlos.

De esta forma, crece la tensión en la Franja de Gaza, por la posible escalada que habría en Gaza. Netanyahu plantea la aniquilación del grupo que controla la franja, para liberar a los gazatíes y a Israel de amenazas en la región.