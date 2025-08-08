Sheinbaum descarta acción militar de EE.UU. en México ante orden de ataque a carteles de droga: "No habrá invasión"

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum pardo, salió a responder rápidamente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien a tempranas horas de este viernes 8 de agosto, habría ordenado a las fuerzas armadas de su país a atacar los cárteles de la droga de origen latinoamericano.

En el marco de su nueva conferencia de prensa denominada "La Mañanera del Pueblo", la titular mexicana aseveró "que no habrá ninguna invasión" por parte de los militares de su vecino país.

Descarta intromisión extranjera en México

La máxima autoridad de México fue consultada sobre el decreto que habría firmado el jefe de la Casa de la Blanca, el cual tiene como objetivo frenar por completo el tráfico de drogas en tierras estadounidenses, principalmente del fentanilo. Cabe señalar que, el medio New York Times fue quien reveló el nuevo accionar de Trump, desde Washington todavía no han oficializado ningún documento presidencial.

"Estados Unidos no va a venir a México con los militares, cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión, eso está descartado (...) fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio", manifestó ante la prensa local.

Sheinbaum Pardo mencionó, además, que cuando le han planteado la posibilidad (intervención militar extranjera) en su territorio, esta fue rechazada y que estaban siempre dispuestos a colaborar de diferente manera.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que sabía de la orden militar de Trump contra cárteles, pero que no está relacionada con México.

👉🏽 Descarta acción militar estadounidense en México. pic.twitter.com/DmwKPkwd35 — Jesús García 🐦 (@JesusGar) August 8, 2025

¿Qué propone la Casa Blanca?

Según el reporte del cita medio estadounidense, la orden secreta proporciona una base oficial para que las Fuerzas Armadas realicen operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles. En ese sentido, los oficiales militares ya estarían elaborando opciones para perseguir a estos grupos delictivos.

El dispositivo ordena al personal castrense a combatir el tráfico ilícito de drogas, bajo consideraciones legales, por ejemplo, se consideraría como "asesinato", si fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, matan a civiles, incluso a presuntos delincuentes, "que no representan una amenaza inminente".

Agrega el medio que, Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, declaró en un correo electrónico que "la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras". Ante esta figura, los militares podrían capturar o matar directamente a personas involucradas en mencionado delito.

Cabe señalar que, el pasado 20 de enero del 2025, la administración de Donald Trump designó al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha (MS-13) como "organizaciones terroristas extranjeras" o "terroristas globales especialmente designados", "por sus campañas de violencia y terror, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional".

Finalmente, menciona a la frontera con México, aseverando que funcionan como "entidades cuasi gubernamentales, controlando casi todos los aspectos de la sociedad". Puntualizan que, sus actividades representan un "riesgo inaceptable" para la seguridad nacional de su país.

De esta manera, la mandataria mexicano sale al frente a responder a su homólogo estadounidense, quien busca atacar a los grupos subversivos más allá de sus fronteras.