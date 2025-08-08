Pdte. de Estados Unidos confirma fecha de reunión con Putin

08/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Los Mandatarios podrán reunirse la próxima semana para dialogar sobre una posibilidad de paz y cese al fuego en Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde su red social TRUTH que la tan esperada fecha de su encuentro con Vladimir Putin, presidente de Rusia, ya tiene fecha y lugar.

Fecha de la reunión

Días anteriores al anuncio oficial, ambas partes habían dejado en claro que tenían la intención de reunirse donde solo afirmaban con un "pronto" la fecha del tan esperado encuentro.

Sin embargo, el líder los Republicanos, desde TRUTH, anunció no sólo la fecha sino también el lugar donde se llevará a cabo el evento. El 15 de agosto en el estado de Alaska podrán reunirse estos dos líderes mundiales para poder dialogar temas como la guerra con Ucrania.

"La tan esperada reunión entre mi persona, como Presidente de los Estados Unidos de América, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska.", señaló Donald Trump en su red social TRUTH.

Putin reclama 4 regiones de Ucrania

Funcionarios estadounidenses, incluido Donald Trump, han informado a distintos líderes europeos y funcionarios ucranianos sobre un plan ofrecido por el presidente de Rusia para detener la guerra en Ucrania a cambio de importantes concesiones territoriales por parte de Kyiv, según funcionarios occidentales informados al respecto.

El presidente, Vladimir Putin, estaría reclamando 4 regiones de Ucrania para así ponerle fin a los años de guerra con Ucrania. Las regiones a tomar son:

Lungask

Donetsk

Zaporiyia

Jerón

Vladimir Putin, presidente de Rusia.

Agenda de la reunión

Este anuncio del encuentro con el mandatario de Rusia llega meses después en los que Donald Trump expresara su frustración por la negativa de Putin a cesar los bombardeos en Ucrania, tras haberle impuesto un ultimátum que vencía este viernes.

El plan inicial del presidente estadounidense sería primero tener un encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin y luego llevar una reunión trilateral con Volodímir Zelenski, mandatario de Ucrania. Sin embargo, se descartó esta idea luego que Trump afirmara que un encuentro directo entre los mandatarios de Rusia y Ucrania no sería necesaria.

Hay que tener en cuenta, que esta situación es similar a la toma de la península de Crimea, en el mar Negro, que Putin anexó en el año 2014, a cambio de poner fin a la guerra de ese entonces con Ucrania.