EE.UU. ofrece 50 millones de dólares de recompensa por información que permita la captura de Nicolás Maduro

07/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El gobierno de Estados Unidos duplicó la cifra de captura contra Nicolás Maduro de 25 a 50 millones de dólares para lograr la captura de uno de los adversarios políticos de Donald Trump. En el anuncio brindado por Pamela Bondi se le acusa de ser uno de los más grandes narcotraficantes y asegura que el líder venezolano no escapará de la justicia.

Suben recompensa a 50 millones de dólares

El anuncio fue dado por Pamela Bondi, actual fiscal general de los Estados Unidos. En el mensaje compartido a través de su cuenta de X, anuncia que "los Departamentos de Justicia y de Estado de los Estados Unidos anuncian una histórica recompensa de 50 millones de dólares que conduzcan al arresto de Nicolás Maduro"

Durante el mandato del expresidente Joe Biden ya había una clara intención para capturar a Maduro. En su momento se actualizó la cifra a 25 millones de dólares. Ahora con Donald Trump a la cabeza se agrava el monto: 50 millones de dólares para capturar al líder chavista.

Dentro del anuncio, Nicolás Maduro fue catalogado como uno de los más grandes narcotraficantes actuales y un riesgo para la seguridad de Estados Unidos "por lo tanto se duplica su recompensa a 50 millones de dólares".

Además aseguró que bajo el mandato del presidente Donald Trump, el actual presidente venezolano "no escapará de la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes"

Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025

Acusado de colaborar con organizaciones terroristas y el narcotráfico

Pamela Bondi calificó de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles, y aseguró que Nicolas Maduro colabora con ellas para "traer drogas mortales y violencia a nuestro país".

Además indicó que la DEA (Administración para el Control de Drogas, en español) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculados a Maduro y 7 toneladas vinculadas específicamente a él.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos relacionados a Maduro, incluyendo dos yates privados, nueve vehículos y otras propiedades de lujo, añadió la fiscal

