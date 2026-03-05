RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Tensión política en el Caribe

Trump lanza amenaza a Cuba y asegura que caída del régimen será "la guinda del pastel"

El mandatario estadounidense afirmó que el colapso del gobierno cubano representaría el cierre ideal de su estrategia contra regímenes aliados en la región.

Trump advierte la "caída" de Cuba
Trump advierte la "caída" de Cuba Composición Exitosa

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar duras advertencias contra el gobierno de Cuba al señalar que la eventual "caída" del régimen en la isla sería "la guinda del pastel", en referencia a los resultados de su política exterior hacia países aliados de gobiernos de izquierda en América Latina.

Durante declaraciones difundidas por medios internacionales, el mandatario sostuvo que la crisis que atraviesa la isla está vinculada directamente con las medidas impulsadas por su administración, y afirmó que de no haberse aplicado estas presiones económicas "no tendrían este problema".

Las palabras de Trump se producen en un contexto de fuerte deterioro económico y energético en la isla caribeña, agravado por restricciones al suministro de petróleo y nuevas sanciones impulsadas por Washington. 

Analistas señalan que estas medidas buscan debilitar al gobierno cubano y forzar un cambio político en el país.

Trump llama nación fallida a Cuba pero no cree necesario un cambio de régimen

Papa León XIV lanza llamado URGENTE por el desarme en medio de conflictos en el Medio Oriente
Lee también

Papa León XIV lanza llamado URGENTE por el desarme en medio de conflictos en el Medio Oriente

El conflicto se intensificó luego de que Estados Unidos endureciera su estrategia hacia la región tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aliado histórico de La Habana y uno de sus principales proveedores de petróleo. 

La interrupción de ese suministro ha contribuido a una severa crisis energética que afecta el transporte, la producción y los servicios básicos en Cuba.

Apagón en Cuba:

El pasado miércoles 4 de marzo, millones de cubanos quedaron sin suministro eléctrico después de que una falla desconectara el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos tercios del país, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

Fallece querida influencer tras accidente de moto: Seguidores lamentan su pérdida
Lee también

Fallece querida influencer tras accidente de moto: Seguidores lamentan su pérdida

El apagón afectó a la isla desde la provincia central de Camagüey hasta Pinar del Río, en el extremo occidental, según la UNE.  El problema se originó debido a una avería en la central eléctrica Antonio Guiteras, una de las más grandes de la isla, dijo la empresa de servicios públicos.

Apagones, promesas, averías y hastío: doce meses de la crisis energética total en Cuba | MUNDO | GESTIÓN

La desconexión es la quinta caída parcial (distinta a la caída de todo el sistema eléctrico, de punta a punta) en menos de seis meses y la mayor del año. El hecho, asimismo, refleja el endeble estado del sistema eléctrico en medio de la presión petrolera de Estados Unidos.

México: Claudia Sheinbaum asegura seguridad total para visitantes en el Mundial 2026
Lee también

México: Claudia Sheinbaum asegura seguridad total para visitantes en el Mundial 2026

El apagón ha dejó sin electricidad a unas 7 millones de personas, más de dos tercios de la población cubana, incluyendo la capital, La Habana, donde el servicio ha sido intermitente o completamente ausente en varios barrios. 

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado de 3 de enero, Trump ha referido en reiteradas ocasiones que la situación que enfrentaría Cuba se complicaría; anunció incluso que "está a punto de caer".

Temas relacionados Caída Cuba Donal Trump Estados Unidos Isla

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA