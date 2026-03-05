Trump lanza amenaza a Cuba y asegura que caída del régimen será "la guinda del pastel"

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar duras advertencias contra el gobierno de Cuba al señalar que la eventual "caída" del régimen en la isla sería "la guinda del pastel", en referencia a los resultados de su política exterior hacia países aliados de gobiernos de izquierda en América Latina.

Durante declaraciones difundidas por medios internacionales, el mandatario sostuvo que la crisis que atraviesa la isla está vinculada directamente con las medidas impulsadas por su administración, y afirmó que de no haberse aplicado estas presiones económicas "no tendrían este problema".

Las palabras de Trump se producen en un contexto de fuerte deterioro económico y energético en la isla caribeña, agravado por restricciones al suministro de petróleo y nuevas sanciones impulsadas por Washington.

Analistas señalan que estas medidas buscan debilitar al gobierno cubano y forzar un cambio político en el país.

El conflicto se intensificó luego de que Estados Unidos endureciera su estrategia hacia la región tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, aliado histórico de La Habana y uno de sus principales proveedores de petróleo.

La interrupción de ese suministro ha contribuido a una severa crisis energética que afecta el transporte, la producción y los servicios básicos en Cuba.

Apagón en Cuba:

El pasado miércoles 4 de marzo, millones de cubanos quedaron sin suministro eléctrico después de que una falla desconectara el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos tercios del país, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El apagón afectó a la isla desde la provincia central de Camagüey hasta Pinar del Río, en el extremo occidental, según la UNE. El problema se originó debido a una avería en la central eléctrica Antonio Guiteras, una de las más grandes de la isla, dijo la empresa de servicios públicos.

La desconexión es la quinta caída parcial (distinta a la caída de todo el sistema eléctrico, de punta a punta) en menos de seis meses y la mayor del año. El hecho, asimismo, refleja el endeble estado del sistema eléctrico en medio de la presión petrolera de Estados Unidos.

El apagón ha dejó sin electricidad a unas 7 millones de personas, más de dos tercios de la población cubana, incluyendo la capital, La Habana, donde el servicio ha sido intermitente o completamente ausente en varios barrios.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado de 3 de enero, Trump ha referido en reiteradas ocasiones que la situación que enfrentaría Cuba se complicaría; anunció incluso que "está a punto de caer".