Dos bebés mueren por tosferina y encienden alarma: ya suman 18 casos sospechosos

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Personal médico refuerza la vigilancia epidemiológica tras detectar contagios de tosferina que afectan principalmente a recién nacidos y bebés pequeños.

La muerte de dos recién nacidos por tosferina ha encendido la alarma entre las autoridades sanitarias y el personal médico. El hecho ocurre en medio de un aumento de casos sospechosos de esta enfermedad respiratoria altamente contagiosa, que afecta sobre todo a bebés que aún no cuentan con todas sus vacunas.

Según reportes médicos, al menos 18 casos sospechosos han sido detectados en lo que va del año, mientras varios de ellos siguen en proceso de confirmación. La cifra ha despertado preocupación, ya que la tosferina puede avanzar rápidamente en los recién nacidos y provocar complicaciones graves si no se detecta a tiempo.

Especialistas advierten que esta infección bacteriana ataca las vías respiratorias y provoca episodios intensos de tos que pueden dificultar la respiración. En los bebés, la enfermedad puede ser especialmente peligrosa porque su sistema inmunológico todavía está en desarrollo.

Uno de los médicos que sigue la evolución de los casos explicó que la situación está bajo vigilancia constante. "Se han identificado varios pacientes con síntomas compatibles con tosferina, por lo que se mantiene un monitoreo epidemiológico", señalaron fuentes del sistema de salud.

Los primeros reportes también indican que parte de los casos sospechosos ya han sido analizados en laboratorio. De acuerdo con los especialistas, algunos de ellos fueron confirmados como positivos, lo que refuerza la preocupación por la posible expansión de la enfermedad en la zona.

Una enfermedad que vuelve a preocupar

La tosferina, conocida también como "tos convulsiva", es causada por una bacteria que se transmite a través de las gotículas que se expulsan al toser o estornudar. Esto hace que la enfermedad pueda propagarse con facilidad, sobre todo en lugares donde hay contacto cercano entre personas.

Entre los síntomas más comunes se encuentran la tos intensa, fiebre leve y dificultad para respirar. En los bebés pequeños, los ataques de tos pueden ser tan fuertes que llegan a provocar pausas en la respiración.

Por esta razón, los médicos recuerdan que la vacunación es la forma más efectiva de prevenir complicaciones graves. También recomiendan que las mujeres embarazadas reciban la vacuna para proteger a los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.

Las autoridades sanitarias han reforzado la vigilancia para detectar nuevos contagios y evitar que el número de casos siga aumentando.

Dónde ocurrió y qué se sabe

Los reportes médicos más recientes indican que los casos y las muertes se registraron en Honduras, donde las autoridades sanitarias mantienen bajo seguimiento a los pacientes sospechosos.

Al cierre de las primeras semanas del año se habían identificado 18 casos sospechosos de tosferina, de los cuales varios ya fueron confirmados por pruebas médicas. Entre ellos se encuentran los dos recién nacidos que fallecieron a causa de la enfermedad.