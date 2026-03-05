Estados Unidos y Venezuela acuerdan formalmente retomar relaciones diplomáticas

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Estados Unidos y Venezuela acordaron de manera formal restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares. En un comunicado del Gobierno estadounidense, se precisa que esto servirá para promover la estabilidad, la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció este jueves 5 de marzo que "las autoridades interinas de Venezuela y Estados Unidos acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares".

Ello, luego de haber mantenido distancia diplomática desde el 2019 cuando Nicolás Maduro acusará a Washington de "intervencionismo" por el reconocimiento estadounidense hacia Juan Guaidó como figura legítima del país latinoamericano.

En el comunicado expuesto por el gobierno norteamericano indica que "este paso" va a "promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política" en Venezuela. Ello, luego de haber transcurrido dos meses desde la captura de Maduro tras la intervención militar en Caracas.

"Estados Unidos mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y de trabajar con sus socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad", indica el escrito.

El encuentro entre ambas naciones se viene consolidando, formalmente, desde fines de enero cuando la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, aterrizó en suelo venezolano con el fin de reabrir la embajada de Washington en Caracas.

Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Donald Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado gestos de cercanía política con Trump al que recientemente llamó "socio y amigo" durante una actividad oficial en Venezuela.

"Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana", indicó.

El cambio de discurso adoptado por Rodríguez busca un nuevo marco de cooperación con Washington mientras esta ocupa el mayor cargo de gestión en Venezuela.

Por su parte, el presidente estadounidense tampoco ha dudado en alabar la gestión Rodríguez: "Tenemos una persona maravillosa como su presidenta electa" al referir que están "haciendo un trabajo fantástico con nosotros".