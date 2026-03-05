Tragedia en carretera: Reportan un fallecido y más de 10 heridos tras choque entre bus y camión

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lamentable. Al menos un fallecido y varios heridos dejó el choque entre un bus y un camión en la madrugada de este jueves 5 de marzo, en la región de Coquimbo. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente de tránsito.

Choque entre bus y camión dejó varios heridos

De acuerdo a los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de las 4:50 a.m. de este jueves, en el kilómetro 364 de la Ruta 5 Norte, cuando un bus de la empresa 'Turis Norte' colisionó por la parte posterior de un camión que circulaba por la carretera en Ovalle, Coquimbo.

El teniente Camilo Pavez, jefe de la Tenencia de Carreteras Limarí de Carabineros, confirmó que el siniestro dejó un muerto, que según las primeras diligencias, sería el conductor del bus. En tanto los 19 pasajeros resultaron heridos por la colisión, por lo que tuvieron que ser traladados a distintos centros de salud de Ovalle para recibir atención médica.

Hasta el lugar de la tragedia llegaron personal de bomberos, ambulancias y equipo SIAT de Carabineros, que quedó a cargo de investigar el incidente vial registrado el jueves en Chile.

La #SIAT de @CarabCoquimbo, se refiere a un accidente en el tránsito del tipo colisión ocurrido en la comuna de #Ovalle, en el cual lamentablemente falleció una persona.#CarabinerosDelCentenario pic.twitter.com/4mvYgyHqNT — Carabineros Tránsito (@CarabTransito) March 5, 2026

Investigan causas del accidente vehicular

Las autoridades locales vienen realizando las diligencias e investigaciones respectivas que les ayude a esclarecer las causas exactas que dieron origen al choque en la Ruta 5 Norte. Mientras que otros lamentaron lo ocurrido e instaron a los conductores a tomar precauciones si pensaban pasar por la zona que tuvo que ser restringida temporalmente por los trabajos de rescate.

Tragedia en Chile

El accidente en Ovalle se da a unas semanas de la tragedia que dejó en luto varias familias en Chile. Pues como se recuerda, en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez al menos seis personas murieron por la explosión de un camión cisterna. El fuego producto del estallido dejó también varios heridos y alcanzó, además, a otros siete automóviles que transitaban por el sector en ese momento.

Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas".

Es así como una nueva tragedia se reportó en Chile.