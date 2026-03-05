México: Claudia Sheinbaum asegura seguridad total para visitantes en el Mundial 2026

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/03/2026
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país garantizará la seguridad de turistas y visitantes durante el Mundial 2026, en coordinación con autoridades locales y federales. El mensaje fue dirigido a la FIFA, con el objetivo de transmitir confianza sobre la capacidad del país para organizar un evento de escala global.
"Está garantizada la seguridad para los visitantes del Mundial. (...) Está garantizada la vigilancia suficiente y los protocolos de revisión para que sea un gran Mundial, pacífico y para que los visitantes vengan a divertirse", aseguró Sheinbaum en declaraciones recientes.
El discurso oficial se enfrenta a un panorama complejo. El último fin de semana, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 144 homicidios: 41 el viernes, 45 el sábado y 58 el domingo. Los estados más violentos fueron Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México, varios de ellos sedes del Mundial.
Además, el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, mostró la capacidad de los grupos criminales para desplegar poder simbólico y logístico sin intervención estatal. En ese contexto, un joven extranjero fue también agredido dentro del panteón Recinto de la Paz en Zapopan, pese a contar con resguardo policial.
Seguridad para turistas vs. seguridad ciudadana
El contraste es evidente: mientras Sheinbaum garantiza protección para visitantes y turistas, la ciudadanía mexicana enfrenta un escenario de violencia cotidiana. Incluso los extranjeros con acompañamiento policial han sido víctimas de agresiones, lo que cuestiona la efectividad de los dispositivos de seguridad.
El Mundial 2026 representa una oportunidad para proyectar la imagen de México como destino seguro y atractivo. Sin embargo, los episodios recientes ponen en duda esa narrativa. Analistas advierten que la violencia interna podría afectar la percepción internacional y generar desconfianza en los visitantes.
La pregunta que surge es si las garantías ofrecidas a la FIFA se traducirán en una mejora real para la seguridad de los ciudadanos mexicanos y de los extranjeros que viven en el país. La agresión en Zapopan y el elevado número de homicidios muestran que el reto va más allá de la organización del Mundial: se trata de enfrentar la violencia estructural que golpea a comunidades enteras.
El compromiso de Claudia Sheinbaum con la FIFA busca blindar la imagen de México de cara al Mundial 2026. Sin embargo, los 144 homicidios en un solo fin de semana, el funeral de El Mencho y la agresión a un estudiante extranjero evidencian que la seguridad prometida para turistas contrasta con la realidad que viven los ciudadanos día a día.