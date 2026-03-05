México: Claudia Sheinbaum asegura seguridad total para visitantes en el Mundial 2026

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el país garantizará la seguridad de turistas y visitantes durante el Mundial 2026, en coordinación con autoridades locales y federales. El mensaje fue dirigido a la FIFA, con el objetivo de transmitir confianza sobre la capacidad del país para organizar un evento de escala global.

"Está garantizada la seguridad para los visitantes del Mundial. (...) Está garantizada la vigilancia suficiente y los protocolos de revisión para que sea un gran Mundial, pacífico y para que los visitantes vengan a divertirse", aseguró Sheinbaum en declaraciones recientes.

🚨 #ÚLTIMAHORA ⚽️La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la reunión entre autoridades federales y de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León con representantes de la FIFA para coordinar la seguridad del Copa Mundial de la FIFA 2026 fue muy positiva y dejó a... pic.twitter.com/m7guETaEXo — JUCA Noticias (@JucaNoticias) March 5, 2026

El discurso oficial se enfrenta a un panorama complejo. El último fin de semana, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 144 homicidios: 41 el viernes, 45 el sábado y 58 el domingo. Los estados más violentos fueron Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México, varios de ellos sedes del Mundial.

Además, el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, mostró la capacidad de los grupos criminales para desplegar poder simbólico y logístico sin intervención estatal. En ese contexto, un joven extranjero fue también agredido dentro del panteón Recinto de la Paz en Zapopan, pese a contar con resguardo policial.

🇲🇽🇮🇹 | ¿Para qué sirve la @GN_MEXICO_? Ayer, frente a sus ojos, familiares de Nemesio Oseguera golpearon a un estudiante italiano de intercambio en Zapopan. No solo no lo protegieron, sino que lo dejaron a su suerte. El joven terminó en el hospital gracias a civiles. Una... pic.twitter.com/AjMleLauRW — News Day Mundo (@NewsDayMundo) March 3, 2026

Seguridad para turistas vs. seguridad ciudadana

El contraste es evidente: mientras Sheinbaum garantiza protección para visitantes y turistas, la ciudadanía mexicana enfrenta un escenario de violencia cotidiana. Incluso los extranjeros con acompañamiento policial han sido víctimas de agresiones, lo que cuestiona la efectividad de los dispositivos de seguridad.

El Mundial 2026 representa una oportunidad para proyectar la imagen de México como destino seguro y atractivo. Sin embargo, los episodios recientes ponen en duda esa narrativa. Analistas advierten que la violencia interna podría afectar la percepción internacional y generar desconfianza en los visitantes.

23 reos fugaron de cárcel tras muerte de 'El Mencho'

La pregunta que surge es si las garantías ofrecidas a la FIFA se traducirán en una mejora real para la seguridad de los ciudadanos mexicanos y de los extranjeros que viven en el país. La agresión en Zapopan y el elevado número de homicidios muestran que el reto va más allá de la organización del Mundial: se trata de enfrentar la violencia estructural que golpea a comunidades enteras.

El compromiso de Claudia Sheinbaum con la FIFA busca blindar la imagen de México de cara al Mundial 2026. Sin embargo, los 144 homicidios en un solo fin de semana, el funeral de El Mencho y la agresión a un estudiante extranjero evidencian que la seguridad prometida para turistas contrasta con la realidad que viven los ciudadanos día a día.