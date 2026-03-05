Papa León XIV lanza llamado URGENTE por el desarme en medio de conflictos en el Medio Oriente

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Papa León XIV difundió este jueves un mensaje de oración para marzo titulado "Por el desarme y la paz", en el que exhorta a los líderes mundiales a renunciar a las armas y elegir el camino del diálogo. El llamado se produce en medio de la escalada bélica en Medio Oriente, donde los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán han dejado miles de víctimas.

En un video publicado en su cuenta oficial de X, el Pontífice invitó a reflexionar, tanto a los fieles como a los líderes mundiales, en la posibilidad de un escenario sin armas y sin la necesidad de continuar con el conflicto.

"¿Te imaginas cómo sería un mundo sin guerras, un mundo sin alarmas de misiles que rompan el silencio de la noche? Por favor, únete a mí este mes en oración por el desarme y la paz. Oremos y compartamos con los demás.".

Renunciar a los planes de muerte

El Papa insistió en que los líderes de las naciones deben "abandonar los planes de muerte" y dejar de invertir en armas, especialmente las nucleares. Según explicó, la verdadera seguridad no proviene de la acumulación de poder militar, sino de la construcción de confianza y cooperación entre los pueblos.

Would you imagine what a world without wars would be like? #PrayTogether pic.twitter.com/ecJQ8C7dAV — Pope Leo XIV (@Pontifex) March 5, 2026

Más allá del aspecto material, León XIV subrayó la necesidad de un "desarme del corazón", que implica superar el odio, el resentimiento y la indiferencia. Para el Pontífice, la paz comienza en la vida cotidiana de las personas y se extiende hacia las decisiones políticas y sociales.

El mensaje se enmarca en un escenario de creciente tensión internacional. De acuerdo con datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial alcanzó en 2024 los 2.7 billones de dólares, un aumento sostenido por diez años consecutivos.

En este contexto, el llamado del Papa busca contrarrestar la lógica de la carrera armamentista y recordar que la amenaza nuclear sigue siendo un riesgo latente para la humanidad.

Continuidad con Francisco

El mensaje de León XIV retoma la línea de su predecesor, el Papa Francisco, quien también impulsó intenciones de oración por la paz y la no violencia. Con gestos simbólicos como la rama de olivo que sostiene en el video, el nuevo Pontífice reafirma la tradición de la Iglesia en favor del desarme y la reconciliación.

El llamado urgente del Papa León XIV por el desarme y la paz se convierte en un mensaje moral frente a la escalada bélica en Medio Oriente. Con palabras sencillas pero contundentes, el Pontífice invita a imaginar un mundo sin guerras y a transformar tanto las estructuras de poder como los corazones de las personas.