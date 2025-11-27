Pedro Castillo condenado: Cuatro expresidentes del Perú actualmente cumplen sentencia en Barbadillo

27/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

Historia repetida. Este jueves 27 de noviembre, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema anunció su adelanto de sentencia por el caso 'Golpe de Estado', condenando a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva al expresidente Pedro Castillo Terrones por el delito de conspiración para una rebelión.

De esta manera, el exlíder de Perú Libre en 2021, se convirtió oficialmente en el quinto expresidente condenado por el sistema de justicia peruano, por detrás de Alberto Fujimori (fallecido en 2024), Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra, estos tres últimos recluidos en el penal de Barbadillo.

De Chota a la cárcel

En el caso del recientemente condenado exmandatario Castillo Terrones, tras llevarse a cabo una serie de audiencias desde el marzo último, el Poder Judicial lo condenó a prisión por su intento de quebrantamiento del orden constitucional, el 7 de diciembre de 2022.

Asimismo, deberá pagar una reparación civil solidaria ascendente a S/ 12 millones, por concepto de daño extra-patrimonial, en agravio del Estado, junto a los otros tres condenados.

La sentencia también alcanza a Betssy Chávez Chino, en su calidad de coautora del delito de conspiración para la rebelión, recibiendo la misma pena del exjefe de Estado. Además, Aníbal Torres Vásquez fue condenado a seis años y ocho meses de prisión efectiva, más un año de inhabilitación pública. Mientras que, Willy Huerta Olivas recibió 11 años y 5 meses de pena.

Martín Vizcarra y Ollanta Humala: Condenados en 2025

La tarde del miércoles 26 de noviembre, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional condenó a 14 años de cárcel al expresidente Martín Vizcarra Cornejo, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo propio, en el marco de los casos 'Lomas de Ilo' y ' Hospital de Moquegua'.

Asimismo, la jueza Fernanda Ayasta dispuso el pago de una reparación civil en favor del Estado, suma que asciende a los S/2.336.000 , la cual deberá cubrir junto con los terceros civilmente responsables: Contratistas Generales S. A. y Obrainsa. Y, el cumplimiento de 730 días-multa, equivalente a de S/ 94 900.

En abril último, la jueza Nayko Coronado, del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, condenó a 15 años de prisión efectiva al expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, al encontrarlos responsables, en calidad de coautores, del delito de lavado de activos agravado, por el caso de los aportes de dinero a las campañas electorales del 2006 y 2011.

Vale mencionar que, contra todos los sentenciados, incluyendo a Mario Julio Torres Aliaga e Ilan Heredia Alarcón, el juzgado les impuso el pago de una reparación civil ascendente a 10 millones de soles.

Sin embargo, a las pocas horas que conocería el fallo judicial, la ex primera dama se exiliaría en Brasil, tras acusar "persecución política" por parte de las autoridades peruanas, partiendo al mencionado país fronterizo la madrugada del 16 de abril.

Alejandro Toledo: Corrupción al más alto nivel en el Estado

El primer sentenciado fue el también exlíder de Perú Posible, Alejandro Toledo, quien supo su condena en octubre de 2024, cuando recibió 20 años y seis meses de cárcel por los delitos de colusión y lavado de activos por el caso 'Carretera Interoceánica Sur, tramos 2 y 3', tras ser extraditado desde los Estados Unidos.

Su segunda condena fue emitida el 3 de septiembre último. El Poder Judicial (PJ) le impuso 13 años y cuatro meses de prisión por el delito de lavado de activos, por el caso 'Ecoteva'.

Del mismo modo, podría recibir una tercera condena en los próximos meses, puesto que, el PJ solicitó a las autoridades de Estados Unidos ampliar la extradición del expresidente, a fin de que pueda ser procesado por el caso 'Tramo 4 de la Carretera Interoceánica Sur'. De acuerdo con lo estimado por la Fiscalía, el exjefe de Estado entre 2001 y 2006, podría recibir una nueva sentencia condenatoria, la cual podría llegar hasta los 24 años y ocho meses por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos.

Este 2025 ha sido el año de mayor vergüenza para la clase política peruana, en total los cuatro expresidentes han recibido al menos una sentencia, reflejando lo frágil que es la integridad y honestidad frente a la corrupción.