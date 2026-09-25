Xi Jinping anuncia ante Donald Trump el envío de dos pandas gigantes a EE.UU. en un nuevo gesto de diplomacia bilateral

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de China, Xi Jinping, comunicó el traslado de dos pandas gigantes al Zoológico de Atlanta en Estados Unidos. Este anuncio se produjo durante un encuentro con el mandatario Donald Trump en la Casa Blanca, reactivando la cooperación tras un periodo de tensiones comerciales y políticas.

Los pandas seleccionados son el macho Ping Pong y la hembra Fu Shuang, quienes arribarán al Zoológico de Atlanta. Esta institución estadounidense ya había albergado a la especie durante 25 años, hasta que los últimos individuos regresaron al territorio asiático en 2024 al expirar el préstamo original.

Orígenes del acuerdo internacional

La llegada de los nuevos mamíferos al territorio norteamericano es una muestra de la conocida "diplomacia del panda", una estrategia internacional que China utiliza habitualmente para afianzar diversos vínculos.

Estos tratados bilaterales vigentes establecen que los especímenes habitan generalmente por un lapso temporal de 10 años en los zoológicos foráneos para fomentar la protección del hábitat natural. Esta tradición diplomática moderna se impulsó hacia 1972, momento histórico en el que Pekín concedió osos tras la visita de Richard Nixon.

Durante aquel mismo año, Japón adquirió animales al normalizar su contexto diplomático. Posteriormente en 1978, los entonces reyes españoles Juan Carlos y Sofía aceptaron especímenes del gobierno asiático.

Este evento permitió que en 1982 naciera el reconocido oso Chulín, consolidándose como la primera cría alumbrada bajo cautividad dentro del continente europeo.

Impacto de los conflictos políticos bilaterales

A pesar de que los pandas gigantes operan frecuentemente como un símbolo de amistad y alianza, las concesiones pueden revertirse cuando los nexos oficiales se deterioran. Las autoridades de China determinan las condiciones de residencia y poseen la potestad absoluta de suspender estos acuerdos ante un desencuentro político.

Un antecedente histórico ocurrió en Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama. Luego de concretarse una reunión oficial con el Dalái Lama que ignoró abiertamente las severas advertencias dictadas, el gobierno asiático procedió a retirar dos mamíferos del Zoo Nacional de Washington para protestar.

Un escenario bastante similar se experimentó recientemente en el territorio de Japón producto de un paulatino enfriamiento de las relaciones internacionales. Ante este contexto adverso, los dos últimos osos que quedaban albergados en el país nipón, identificados oficialmente bajo los nombres Xiao Xiao y Lei Lei, tuvieron que retornar definitivamente al territorio asiático.