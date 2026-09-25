Mark Zuckerberg respalda avance de la inteligencia artificial para empoderar a las personas y guiarlas hacia el futuro

25/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, defendió una visión favorable al avance de la inteligencia artificial y sostuvo que esta tecnología puede convertirse en una herramienta para empoderar a las personas. Durante Meta Connect 2026, el empresario explicó que el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados debería orientarse a acompañar a los usuarios y abrir nuevas posibilidades hacia el futuro.

¿Cuál es el futuro de la IA?

Durante su presentación en California, Zuckerberg destacó que la inteligencia artificial no debería limitarse a reemplazar tareas o automatizar procesos. Por el contrario, consideró que uno de sus principales objetivos debe ser ampliar las capacidades humanas, especialmente en ámbitos relacionados con la creatividad y la creación. Esta perspectiva, según explicó, forma parte de la dirección que Meta busca seguir.

En ese sentido, el CEO de Meta también habló sobre el desarrollo de una denominada superinteligencia, concepto que utilizó en distintos momentos de su intervención. Su planteamiento apunta a que los avances de esta tecnología puedan llegar directamente a las personas y convertirse en herramientas personales capaces de asistirlas en diferentes actividades de su vida cotidiana.

Como parte de esa visión, Zuckerberg mencionó a Muse, el agente personal de inteligencia artificial desarrollado por Meta, como uno de los primeros pasos hacia una eventual superinteligencia personal. La compañía plantea que este tipo de tecnología pueda estar disponible para miles de millones de usuarios, con herramientas diseñadas para interactuar de manera más cercana y personalizada.

Asimismo, el empresario relacionó esta apuesta tecnológica con la manera en que Meta entiende el proceso de innovación. Para Zuckerberg, desarrollar nuevas herramientas implica crear soluciones que puedan integrarse en la vida de las personas y ampliar sus posibilidades. Bajo esa lógica, la inteligencia artificial no tendría que ser vista únicamente como un sistema de automatización.

Sin embargo, esta postura se desarrolla en medio de un debate internacional sobre los alcances y riesgos del rápido crecimiento de la inteligencia artificial. Mientras Zuckerberg apuesta por ampliar el acceso a estas tecnologías, otros líderes del sector han planteado la necesidad de fortalecer la cooperación internacional y establecer mecanismos que permitan afrontar los posibles riesgos asociados a su desarrollo.

Además, la compañía anunció nuevas versiones de sus lentes inteligentes, incluida una alternativa centrada exclusivamente en el audio y sin cámara incorporada. En el caso de los modelos con cámara, Zuckerberg dedicó parte de su exposición a explicar los mecanismos destinados a señalar cuándo se está realizando una grabación y evitar que este indicador pueda ser manipulado.

De esta manera, Meta busca acompañar su apuesta por una inteligencia artificial más accesible con nuevos dispositivos que acerquen estas herramientas a la experiencia cotidiana de los usuarios.