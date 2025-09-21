Huancayo: Delincuentes roban todos los ahorros de un agricultor

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

El agricultor Ronald Berrocal Huamán fue despojado de todas sus ahorros a manos de unos delincuentes que ingresaron a su vivienda. El dinero estaba destinado para brindar una mejor calidad de vida a sus hijos.

Criminales robaron todos los ahorros a agricultor

El hecho ocurrió el pasado lunes 15 de setiembre cuando alrededor de las siete de la noche, Berrocal salió de su domicilio ubicado en el distrito de Huancán para asistir al tempo. Una hora más tarde, su hijo llegó al domicilio y, al intentar ingresar a su casa, se percató que la puerta estaba bloqueada.

Ante la solicitud de ayuda a su vecino, el hijo entró por la ventana y descubrió que su casa había sido víctima de un atraco. Al llegar a casa, el resto de la familia se encontró con el lamentable hecho. La madre de familia indicó que el dinero ahorrado no solo era de las cabezas de familia, sino también de ambas hijas.

La esposa de Berrocal Huamán cuenta que han realizado muchos sacrificios para lograr contar con su propia casa y tenían planeado apoyar en la construcción de la vivienda de su hija mayor. Según cuenta, el padre era el sustento económico del hogar y ella mantenía el cuidado de la casa.

Delincuentes planificaron robo

Para no dejar huellas, los delincuentes habrían usado guantes para despistar ante una investigación policial. En el robo se llevaron aproximadamente S/45,000 producto de sacrificios y esfuerzo de toda la familia. Esta cantidad de dinero habría estado guardada en una mochila del agricultor.

Además, habrían saqueado otras partes de la vivienda logrando robar S/3,000 de la alcancía de uno de los hijos. Los delincuentes solo buscaban el dinero de la familia, no hurtaron otros objetos.

"Muchos años de trabajo, el ahorro que tenía mi papá se lo llevaron. Prácticamente a toda la familia nos han dejando sin dinero", cuenta uno de los hijos.

Ante el robo, la familia se ha organizado para realizar una actividad por fondos y poder recuperar parte de las pérdidas. Esperan recibir el apoyo de su comunidad.

El hecho ha sido denunciado en la comisaría de Chilca que, ante el fuerte monto robado, ha sido trasladada a la División de Investigación Criminal de la Unidad de Investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Se espera que la investigación pueda determinar a los criminales que arrebataron los ahorros de toda una vida de esta familia huancaína.