Liberan a dos adultos mayores víctimas de secuestros exprés en SJL y SMP

Dos adultos mayores lograron rescatados tras ser víctimas de secuestros atípicos, secuestros exprés o extorsivos gracias a la intervención policial. La investigación aun se encuentra a cargo de la PNP.

Criminales exigían pago de S/10,000 a cambio de la liberación en SJL

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la liberación de dos ciudadanos de más de sesenta años que fueron secuestrados en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Ambos casos de secuestros atípicos sucedieron en un lapso de 48 horas.

La primera liberación estuvo liderada por la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirección de Investigación Criminal (Divise - Dirincri) que identificó el vehículo usado en el secuestro del ciudadano 65 años y la vivienda de cautiverio. El local fue ubicado en Cruz de Motupe en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Tras el secuestro del adulto, su familia recibió llamadas donde los criminales exigían el pago de S/10,000 a cambio de la liberación de su familiar. Tras permanecer 24 horas en cautiverio, la PNP intervino el lugar de secuestro y logró la liberación del secuestrado. En la operación policial, se logró la captura de un sujeto que permanecía en el local. Este fue identificado como Isaac Arturo Martínez de 21 años de nacionalidad venezolana.

"Una persona no puede ser retenida. Si es una hora, media hora, si a una persona le privan de su libertad entra en este conflicto", indicó el coronel Franco Moreno

Trabajador de 66 años fue liberado en San Martín de Porres

En el caso de la liberación en San Martín de Porres, un trabajador de 66 años fue privado de su libertad quien habría sido interceptado por tres criminales tras aceptar una supuesta oferta laboral en un trabajo de metalurgia. Posteriormente, sus familiares recibieron una llamada donde exigían el pago de S/1,000 para la liberación del anciano.

Tras la operación policial, se logró la intercepción de los tres delincuentes en la intersección del jirón Los Alhelíes con Los Canelos. Los sujetos detenidos eran parte de una familia que operaban en estos secuestros tipo exprés.