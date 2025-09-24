Testimonio de José Miguel Castro podría utilizarse en juicio contra Susana Villarán, afirma abogado

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Luego de que el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez indique que, hasta la fecha, no se haya podido determinar si la muerte de José Miguel Castro fue parte de un suicidio o no, se pone en la mesa si parte de las declaraciones de la ex mano derecha de la exalcaldesa Susana Villarán podrán ser usados durante el juicio.

Testimonios de José Miguel Castro podrán ser usados en juicio

Tras la muerte de José Miguel Castro, el exgerente municipal de Lima durante la gestión de Susana Villarán, se puso en alerta las investigaciones por parte de la Fiscalía en contra de la exalcaldesa al ser Castro uno de las principales testigos y excoordinador de la recepción de los aportes, como sostienen las indagaciones.

Apodado 'Budian' por parte de los empresarios brasileños, su muerte aún continúa en investigación tras ser encontrado en el baño de su casa sin vida el pasado 29 de junio. Durante los últimos años antes de su fallecimiento, Castro buscaba adherirse a la colaboración eficaz de manera formal desde el 2019.

Los testimonios de José Miguel serían de vital importancia, por ello, se cuestionó sí sus declaraciones antes de su muerte podrían ser usados. Según su exabogado, Benji Espinoza, estos sí podrán ser usados en el juicio contra Susana Villarán.

"Sí se pueden utilizar porque recordemos que la regla es que el testigo tiene que comparecer de manera física al juzgado a rendir declaración", indica que abogado.

Sin embargo el abogado Espinoza indica que cuando no se logra la cerrar la colaboración eficaz, tal como lo sucedido con Castro, "todas esas declaraciones se tienen como inexistentes".

Debate sobre uso de testimonio de José Miguel Castro

Según las declaraciones del abogado Espinoza, en el juicio oral habrá un debate sobre dos disposiciones: la que permite leer los testimonios cuando el testigo muere y la que indica que al no cerrar la colaboración eficaz estos no se pueden leer. Finalmente, la sala deberá determinar cuál de estas dos líneas seguirá el juicio contra Villarán.

Como se recuerda, desde noviembre de 2020 hasta julio de 2022, José Miguel Castro brindó declaraciones hacia el Ministerio Público sobre los aportes de campaña recibidos a favor de la exalcaldesa en su campaña del No revocatoria y campaña del 2014.

Según la tesis fiscal los aportes de dinero se habrían determinado en 11 millones de dólares por parte de las empresas brasileras Odebrecht, OAS y Graña Y Montero.