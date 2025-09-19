Anciano de 83 años muere atropellado en Comas y conductor se da a la fuga

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un trágico accidente de tránsito se registró en la tarde de este jueves en el distrito de Comas. Alrededor de las tres de la tarde, un vehículo atropelló a un adulto mayor de 83 años en la concurrida intersección de la avenida Universitaria con la avenida Guillermo de la Fuente. La víctima, identificada como Porfirio Portilla Condori, perdió la vida de manera inmediata tras el fuerte impacto.

Según las primeras informaciones brindadas por la Policía Nacional, el conductor responsable decidió darse a la fuga sin prestar ayuda al herido.

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce la identidad del vehículo ni de la persona que lo manejaba. Este hecho ha causado indignación entre los vecinos de la zona, quienes demandan justicia y mayor control en las avenidas más transitadas del distrito.

Investigación en curso

Efectivos de la Policía de Tránsito llegaron rápidamente al lugar para acordonar la zona y asegurar el tránsito vehicular, que se vio restringido durante varias horas. Además, agentes de la comisaría local vienen recopilando información que permita identificar al responsable.

De acuerdo con las diligencias iniciales, las cámaras de seguridad instaladas en la intersección podrían ser claves para rastrear el vehículo que ocasionó el accidente.

Estas imágenes se revisarán en los próximos días con el objetivo de ubicar al conductor y determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.

Los restos de la víctima fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, donde se realizarán las pericias correspondientes. La familia del adulto mayor ya fue notificada de lo ocurrido y espera que las autoridades logren resultados rápidos en la investigación.

Vecinos piden mayor seguridad

Los habitantes de la zona manifestaron su preocupación ante la falta de medidas de seguridad vial en la intersección donde ocurrió el accidente.

Según señalaron, se trata de un cruce peligroso debido a la alta velocidad con la que circulan algunos vehículos y la escasa presencia de efectivos de tránsito en horas pico.

Este nuevo hecho revive el debate sobre la necesidad de implementar más semáforos, señalización clara y reductores de velocidad en avenidas principales de Comas, donde los peatones, en especial adultos mayores y niños, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La muerte de Porfirio Portilla Condori deja en evidencia los riesgos que enfrentan los peatones en la capital y la urgencia de reforzar las campañas de educación vial. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa las labores de búsqueda para dar con el paradero del conductor que huyó tras el accidente, con la finalidad de que responda ante la justicia por el atropello que acabó con la vida de un ciudadano de 83 años en Comas.