PNP logró recuperar un vehículo robado y capturar a cabecilla de la banda

18/09/2025

El pasado domingo, unos delincuentes robaron un vehículo a su dueño mientras se encontraba estacionado en un centro comercial de Surco. Tras las investigaciones policiales, se logró recuperar el auto y capturar al cabecilla de la banda.

Policía logra recuperar vehículo robado

El pasado domingo, unos delincuentes lograron quitar el vehículo de un conductor mientras este permanecía estacionado en un centro comercial en el distrito de Surco. Pasó una hora tras el robo para que los mismos delincuentes se contactaran con el dueño del vehículo para exigirle el pago de S/9,000 con el fin de que pueda recuperar su auto.

El dueño optó por darle aviso a las autoridades policiales de la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte por lo que inició el seguimiento por parte de la policía. De esta manera, el equipo policial rastreó los mensajes enviados por vía del aplicativo WhatsApp y logró identificar desde donde eran enviados los avisos.

En menos de 48 horas, la PNP logró la captura no solo del mediador sino también de la cabecilla de la banda criminal dedicada al robo de vehículos y a la posterior extorsión para devolverlos. Los efectivos policiales lograron la captura de dos integrante de la banda criminal que fueron detenidos e identificados como Óscar Alfonso Castillo Pérez de 36 años y Henry Rudy Sedano González de 46.

BRECC Lima Norte creo estrategia para capturar a delincuentes

El coronel PNP Roger Cano, jefe de la BRECC indicó cómo la policía mantuvo comunicación con los delincuentes para despistarlos y finalmente capturarlos.

"Indicándoles que ya teníamos el dinero para entregárselo, este sujeto fue citado a cierto punto y fue capturado en flagrancia delictiva"; contó a los medios de comunicación.

Al momento de la captura, se incautaron celulares donde se encontraron las conversaciones que los criminales mantenían con el dueño del vehículo y el celular que le encontraron a la cabecilla de la banda desde el cual se comunicó en primera instancia con el agraviado. "Yo tengo tu carro" le comentó en la llamada.