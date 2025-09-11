Cae banda 'Los Rápidos y Furiosos' dedicada al robo de tráilers de carga pesada en el Callao

11/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Con un cronometrado plan, la banda delincuencial 'Los Rápidos y Furiosos' robaban vehículos de carga pesada en movimiento durante las madrugadas en las calles del Callao. Al ser descubiertos fueron intervenidos bajo un operativo policial.

Cae banda 'Los Rápidos y Furiosos' dedicada al robo de tráilers de carga pesada

La banda criminal conocida como 'Los Rápidos y Furiosos' fueron capturados luego de asaltar diversos vehículos de carga pesada en las calles del Callao. Los delincuentes aprovechaban las desoladas madrugadas para coordinar un ataque en conjunto.

El accionar de los delincuentes fueron captados en imágenes por las cámaras de videovigilancia del distrito del Callao donde se observa su modus operandi: operar con tres vehículos para recolectar toda la mercadería robada.

En imágenes se observa que uno de los delincuentes es el encargado de treparse hacia la puerta trasera del tráiler aprovechando las cámaras de control de velocidad, cinemómetros, que se encuentran distribuidas en diferentes calles del primer puerto y que obligan a los conductores a disminuir la velocidad. Este es el momento perfecto para los delincuentes quienes aprovechan para acercarse al vehículo.

Una vez trepado en el tráiler, el sujeto lleva una llave para romper la seguridad de la puerta del camión y lograr extraer los productos del interior del vehículo. Junto a otros vehículos usados con fines delincuenciales, los carros se acercan para darle cobertura al delincuente

"El delincuente va trepado en la parte trasera del camión y un vehículo le viene dando soporte y, atrás, otros dos vehículos hacen la contención para que otros autos no impidan que se concrete (el robo)", indicó el vocero municipal César Castillo.

Operativo policial dio con la captura de la banda y mercancía robada

Mientras, el sujeto que va trepado lanza los objetos robados hacia la pista que luego son recogidos por los malhechores que se ubican en los vehículos de guardia. El hecho fue expuesto por la municipalidad y comunicado a la Policía Nacional del Perú (PNP) con quienes coordinaron un operativo.

"Nos ha permitido hacerle seguimiento, activar los protocolos, analizar las imágenes y después una persecución que acabó con la captura de toda la banda con los vehículos que participaron y la mercancía que robaron", señaló Castillo.

Con el reciente incremento de cámaras de videovigilancia en el Callao, que estarán a disposición de la PNP para continuar con investigaciones policiales y seguir captando a bandas delincuenciales en el primer puerto. Por ahora, 'Los Rápidos y Furiosos' fueron capturados por el robo de mercancías en el primer puerto.