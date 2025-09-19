Detienen a 12 presuntos integrantes de 'Los Injertos del Rímac': Dedicada a la extorsión de transportistas

19/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

A través de un megaoperativo de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad logró la detención preliminar judicial de 12 presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Injertos del Rímac', dedicada a la extorsión de transportistas en el Rímac, Cercado de Lima y Miraflores.

Allanaron 19 inmuebles

Las diligencias principales se se realizaron en San Miguel, donde se halló una caja fuerte con más de 225 mil soles, el inmueble, ubicado en la cuadra 21 de la avenida La Paz, sería de la pareja de uno de los cabecillas de la banda, quien sería la administradora del dinero pero no se la ubicó.

La operación simultánea se llevó a cabo en San Juan de Lurigancho, Rímac, Cercado de Lima, San Miguel e Independencia, lográndose allanar 19 inmuebles en conjunto con el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco).

Ninguno de los cabecillas logró ser capturado, Roberto Gutiérrez Villa Garay, más conocido como Mikel; y Daniel Calderón Egúsquiza, conocido como Critter. Ambos continúan siendo buscados junto a la presunta administradora del dinero, Josselyn Xiomara Chávez.

¿Cómo operaban 'Los Injertos del Rímac'?

La fiscal provincial Irene Mercado Zavala se encuentra a cargo de las investigaciones y según la tesis, la red criminal amenazaba a sus víctimas mediante mensaje de WhatsApp, exigiendo el pago de un cupo semanal de entre 20 y 25 soles por vehículos.

Los pagos eran realizados tanto en efectivo como en aplicativos bancarios. La organización criminal utilizaba stickers distintivos pegados en los vehículos para identificar quienes cumplian con los pagos. Como resultado de estos actos, la banda habría logrado amasar la suma de hasta 2 millones 847 mil 451 soles.

La banda está vinculada a diversos ataques contra transportistas, comerciantes, restaurantes y hasta gremios de construcción civil. Algunos de los más recientes ataques fueron hacia una cochera y un colegio en el Rímac, así como el atentado contra el vigilante de una obra en el mismo distrito y el disparo contra vehículos en perjuicio de una constructora.

En medio de la ola de criminalidad, el aumento de la extorsión, cobro de cupos y sicariato, la policías junto a la Fiscalía han logrado dar un duro golpe a la inseguridad que se vive en nuestro país, deteniendo preliminarmente a 12 presuntos integrantes de 'Los Injertos del Rímac'.