Chorrillos: Desarticulan banda de raqueteros que asaltaban a estudiantes universitarios

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En Chorrillos, se logró la captura de una banda criminal 'Los torcidos de Villa' dedicada al raqueteo a estudiantes universitarios que se transitaban cerca de un campus universitario.

Desarticulan banda de raqueteros que asaltaban a estudiantes en Chorrillos

El jefe del Escuadrón Verde, coronel PNP Pedro Rojas, dio detalles sobre la captura de la banda criminal a quienes incautaron armas, droga y dos vehículos. Esta banda criminal está integrada por tres delincuentes, todos con antecedentes por robo y hurto.

La modalidad empleada por los criminales era seguir el paso de sus víctimas para posteriormente cercarlas y proceder con el robo de sus pertenencias. Para perpetuar el asalto, los delincuentes apuntaban a sus víctimas con el arma que logró ser incautada por efectivos policiales.

Uno de los casos fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona donde se observa como el raquetero, que porta una polera naranja, camina detrás de un joven que transita solo por una calle de Chorrillos. El delincuente acelera el paso y, una vez cerca, obliga bruscamente a la víctima a entregarle todas sus pertenencias como su celular. Además, rebusca dentro de su mochila y al no encontrar otro objeto tecnológico, expulsa al agraviado del lugar.

Las principales víctimas de esta banda eran estudiantes universitarios a quienes despojaban de sus materiales universitarios entre otros aparatos electrónicos como teléfonos móviles y laptops. Tras realizarse el robo, los delincuentes usaban un vehículo que aguardaba cerca a la zona del atraco para emprender su huida.

Operativo policial e incautación de objetos robados

El lugar de operación de los criminales se daba a tres cuadras del campus Villa de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), lugar examinado por los delincuentes. En esta misma jurisdicción se logró la captura de los criminales.

Entre los objetos incautados por la policía se encontraron una pistola, cinco celulares reportados como robados, una billetera con tarjetas de crédito, documentos de identidad, carnets universitarios y dos vehículos con las placas de rodaje D8N-020 y D3G-326. Parte de los delincuentes fueron identificados como Miguel Ferrer Ramírez, de 32 años, y Agustín Aguirre Correa, de 38.

La Policía Nacional logró la desarticulación de la banda 'Los torcidos de Villa' que se dedicaban al robo de pertenencia a estudiantes cerca de un campus universitario en Chorrillos.