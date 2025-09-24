Trump califica como una "desgracia" lo ocurrido en su presentación en la ONU y denuncia "sabotaje"

24/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La participación en la jornada del martes 23 de setiembre de Donald Trump en la 80° Asamblea General de la ONU, tuvo sus percances en la previa y en el desarrollo. El ascensor falló cuando el mandatario de los Estados Unidos subía junto a su esposa y en su presentación, el teleprónter falló, lo que acusó como un "sabotaje absoluto".

Descontento con la organización

El mandatario, acusó en su cuenta de Truth a la organización de tratar de entorpecer su exposición, al presentar desperfectos mecánicos justo cuando comenzaría su discurso. Mencionó hasta tres puntos, en los que considera una "verdadera desgracia" por parte de la reunión realizada en la ciudad de Nueva York.

"Una verdadera desgracia ocurrió ayer en la ONU. ¡No uno, ni dos, sino tres sucesos siniestros! Primero, la escalera mecánica que subía a la Sala Principal de Oradores se detuvo de golpe. Se paró en seco. Es increíble que Melania y yo no nos cayéramos de bruces sobre los bordes afilados de estos escalones de acero", refirió.

Agregó que hubo un intento de los encargados de hacer que su presentación sufriera percances, tal como denunció un reconocido diario local. Por tal motivo, pidió que esas personas sean arrestadas.

"Esto fue un sabotaje absoluto, como se señaló en una publicación del día anterior en The London Times, que decía que los trabajadores de la ONU bromearon sobre apagar una escalera mecánica. Luego, ante una multitud televisiva de millones de personas de todo el mundo y líderes importantes en la Sala, mi teleprónter dejó de funcionar", indicó.

Fallos técnicos con el sonido

El tercer problema que sufrió el presidente estadounidense fue el audio del recinto, que aparentemente falló mientras dio su discurso. Pese a los buenas críticas que recibió, este no habría sido escuchado por todos los asistentes, por errores en la acústica que lo impidió.

"Me dijeron que el sonido estaba completamente apagado en el auditorio donde se pronunció, que los líderes mundiales, a menos que usaran los auriculares de los intérpretes, no podían oír nada. La primera persona que vi al concluir fue Melania. Le pregunté: "¿Qué tal lo hice?". Y ella respondió: "No pude oír ni una palabra", manifestó.

🧐"Todo lo que recibí de la ONU fue una escalera mecánica rota"



Trump reprochó a la ONU por no ayudarle a "terminar siete guerras", aseverando que todo el "el apoyo" que recibió de la organización fue una escalera mecánica rota y un teleprónter fallido.https://t.co/D9iGHmfNJb pic.twitter.com/uGxcbChXVJ — Sepa Más (@Sepa_mass) September 23, 2025

En consecuencia, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que se perpetró un "sabotaje absoluto" en su contra durante su presentación en la Asamblea General de la ONU. El mandatario señaló hasta tres hechos que perjudicaron su exposición.