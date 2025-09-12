12/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un accidente vehicular se registró en la localidad de Jicamarca en el distrito de San Antonio de Chaclla en Huarochirí, cuando una camioneta embistió a una mototaxi que se encontraba estacionada.

Auto impacta contra mototaxi y pasajeros se salvan de milagro

Dos personas se salvaron de milagro luego que un conductor perdiera el control de su camioneta ocasionando el impacto contra una mototaxi. Los sujetos, que aguardaban cerca del pequeño vehículo, se salvaron de ser atropellados.

El hecho fue registrado por una cámara de videovigilancia que mostró el despiste de la camioneta. En el video se observa que el vehículo blanco transita por una avenida sin asfaltar a una rápida velocidad que alertó a dos personas que estaban fuera de una mototaxi estacionada.

Ambas personas estaban intercambiando palabras fuera del vehículo menor cuando de pronto observan el accionar de la camioneta que avanzaba intempestivamente contra ellos. Ante esto, ambas personas corrieron hacia otro extremo para evitar ser atropellados

El vehículo blanco, que avanzaba sin control, chocó contra la mototaxi y la arrastró por unos metros hasta que esta termino por volcarse. El accidente generó un gran viento de polvo en el lugar.

Afortunadamente, las dos personas al percatarse del incidente lograron ponerse a buen recaudo. Una mascota que se encontraba en el lugar tampoco sufrió los daños del impacto. Las autoridades de Jicamarca ya vienen recabando información del caso para determinar la causa que llevó a este accidente.

Muertes por accidentes de tránsito aumentan en la capital

Según cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los ocho meses de este 2025 se han registrado 2.332 fallecidos en accidentes de tránsito en todo el territorio peruano. Esta cifra supera a los homicidios registrados por el Sinadef ( Sistema Nacional de Defunciones).

El último accidente vehicular registrado en la Vía de Evitamiento donde el chofer de un bus de la empresa Real Star del Perú perdiera el control e impactara contra una valla metálica da cuenta de la falta de fiscalización a los vehículos que transitan en la ciudad.

El chofer del bus manejaba sin licencia, no contaba con el permiso para conducir ese tipo de vehículos y tenía papeletas. Producto del impacto, dos personas fallecieron y otras se encuentran a la espera de ser intervenidos quirúrgicamente.