Cercado de Lima: Desconocidos detonan artefacto explosivo en la vivienda de un colectivero

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Durante horas de la noche los vecinos de Barrios Altos vivieron el verdadero terror, luego de que sujetos detonaran un explosivo colocado en los exteriores de la vivienda de un colectivero.

Atacan a colectivero

El ataque se registró en la cuadra 12 del jirón Miro Quesada, en Cercado de Lima, en medio de euforia por el partido de la selección peruana contra Uruguay. Según información a la que Exitosa logró acceder, el atentado estaría vinculado a la extorsión debido a que en la vivienda vive un ciudadano que brinda servicios de colectivo desde el Mercado Central hacia El Agustino.

Al momento del ataque, en el domicilio había un adulto mayor que afortunadamente no resulto herido, sin embargo, los daños son evidentes, pues se observan las lunas de la puerta de vidrio del inmueble afectado totalmente rotas.

Al lugar de los hechos se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional del Perú y de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), para realizar las investigaciones preliminares y dar con los autores de este ataque.

Zona con instituciones vulnerables

En el lugar donde se registró este ataque, se encuentra una iglesia de un credo diferente al católico, así como instituciones educativas, colegios de nivel primario y secundario e inclusive un nido que recibe a niños de hasta 5 años. El atendado representa un gran peligro para los jovenes y ciudadanos que acuden a estos lugares, pues ponen en peligro su seguridad.

Una de las vecinas que atestiguó los minutos después del atentado declaró como se vivió lo ocurrido en la zona, asegurando que el estallido generó un gran movimiento en el lugar.

"Estabamos mirando ayer el partido, antes de las 8:00 p. m., y ahí explosionó fuerte tanto que todo remeció acá. Había sido que metieron un cartucho, dijeron por ahí. Salimos asustados con nuestros hijos, los que estabamos ahí y salimos a ver y ya le habían hecho eso al señor le habian puesto una dinamita", contó una vecina.

Según detalló a Exitosa, el afectado venía siendo extorsionado por dedicarse a brindar el servicio de colectivo. Asimismo, afirmó que una quinta vecina también habría sido atacada por sujetos armados, así como un depósito de la zona. Los autores de estos atentados serían los autodenominados 'Los Mexicanos' una banda que estaría sembrando el terror en Barrios Altos con extorsiones y ataques contra tranasportistas, comerciales y la propia ciudadanía.

Es de esta manera que, se registró la detonación de un artefacto explosivo en el jirón Miro Quesada, en el Cercado de Lima, exactamente en la zona de Barrios Altos. Un atentado que tuvo como principal objetivo a un colectivero que vive en el lugar.