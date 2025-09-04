RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Policial
¡No lo dejan en paz!

Terror en el Callao: Extorsionadores atacan por cuarta vez conocida clínica en donde detonaron explosivo

La clínica del doctor Goyen Salazar, ubicada en el Callao, es blanco de ataques extorsivos desde julio. Se ha sumado un cuarto atentado, pues detonaron un explosivo y dispararon contra el establecimiento de salud.

04/09/2025 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 04/09/2025

La clínica Internacional Perú Cuba, ubicada en el cruce de la avenida Pacasmayo con la calle cinco, en el Callao, fue blanco de las extorsiones nuevamente. Esta vez dejaron un artefacto explosivo en la fachada del loca.

Cuarto ataque contra clínica

El dueño del establecimiento de salud, el médico Goyen Salazar, viene recibiendo mensajes extorsivos y ataquen que materializan las amenazas desde inicios de julio. Los delincuentes le exigían el pago de 50 mil soles para no atentar contra su vida, ni con la de su familia. 

El 1 de julio, Goyen denunció las amenazas, el 21 de julio se detonó un explosivo en las puertas del local. El 1 de agosto desconocidos dispararon contra su vehículo y, con el pasar de unos cuantos días, contra la vivienda de su propia madre. 

La madrugada de este jueves 4 de septiembre se reportó el cuarto ataque contra el propietario de esta clínica, detonando un artefacto explosivo dejado en los exteriores y dispararon contra las ventanas del segundo piso del inmueble. Producto de la explosión, parte de la reja resultó afectada con una apertura y en el segundo piso se aprecian las lunas quebradas por los impactos de bala. 

El hecho se registró en una zona comercial done hay cámaras de seguridad que serán claves para lograr dar con los culpables de este atentado. La Policía Nacional del Perú llegó hasta el lugar para cercar la zona y facilitar el trabajo de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Extorsión continúa

En la actualidad, se sabe que el doctor junto a su familia ya no se encuentran en el país, se fueron ante las constantes amenazas contras sus vidas, pero pese a ello el ataque continúa. 

En agosto, el médico brindó sus últimas declaraciones, dando a conocer que el terror no ha hecho más que apoderarse de él y su familia, pues temen por sus vidas. 

"Tengo mi familia, mis hermanos, que ellos ya han localizado y cualquier momento puede haber una ráfaga de balaceras con mis hermanos. Y entonces, más que todo, nosotros no somos solos. Como médico me siento impotente ante esa situación al ver que no hay resultados, porque estos delincuentes deben estar localizados ya", narró a 24 Horas.

En su momento pidió a la PNP el apoyo para dar con los culpables de estos ataques, sin embargo, estos han continuado pese a que ya no se encuentra en el país. De esta manera, la clínica Internacional Perú Cuba sufrió un nuevo atentado, pues detonaron un explosivo y dispararon contra el local, en el Callao.

