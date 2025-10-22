Callao: Dejan artefacto explosivo en parque a pesar del estado de emergencia

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el primer día del estado de emergencia para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, un artefacto explosivo alertó a los vecinos del distrito de La Perla. La PNP llegó a la zona para evaluar el hecho.

Dejan explosivo a pesar de estado de emergencia

Durante la mañana del 22 de octubre, en el primer día del estado de emergencia, un artefacto explosivo fue encontrado en inmediaciones del parque La Estancia ubicado en el distrito de La Perla, en el Callao alertando a los vecinos de la zona.

La zona donde fue encontrado el explosivo es altamente transitado por deportistas, niños, ancianos y la ciudadanía en general que hacen uso de este espacio público. Según los testimonios de los vecinos que acuden a este espacio presenciaron la llegada de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que resguardaron la zona ante el hecho. "Vimos un montón de policías, parecen que han dejado uno. A veces extorsionan", señaló una residente.

A pesar del hecho, tras la información recogida por este medio no se observó presencia policial tras el hecho. Los vecinos piden que las autoridades cumplan sus promesas y denuncian que la presencia de serenazgo en la zona de La Estancia es prácticamente nula.

Afortunadamente, no se han reportado heridos ni víctimas tras dejar el explosivo. No se descarta que el hecho sea un atentado extorsivo en la zona. La presencia de un artefacto explosivo en las inmediaciones del parque alertó a los vecinos de la zona.

Premier no descarta toque de queda en Lima y Callao

Tras la declaratoria del estado de emergencia para Lima y Callao por 30 días con aplicación desde las 00:00 del 22 de octubre. El anuncio brindado por el presidente de la República, José Jerí, se da en medio de la lucha contra la extorsión, sicariato y otros delitos que atentan contra la seguridad ciudadana.

Como medida inicial, el gobierno ha dispuesto el control del orden interno a manos de la PNP con apoyo de las Fuerzas Armadas quienes tendrán la potestad de intervenir en zonas basadas en mapas de delito, inteligencia policial, estadísticas e indicadores de criminalidad.

Tras su anunció, el premier no ha descartado que, adicional a las medidas, se declare un toque de queda, más previa a la evaluación técnica necesaria.

"No [se ha descartado] por completo. Pero, somos conscientes plenamente de que el toque de queda perjudica a gran parte del comercio de Lima y Callao. Hay turismo, hay comercio, hay centros de espectáculos nocturnos y gente que vive alrededor y presta servicios a estos emprendimientos", indicó.

Si bien ya se ha dado inicio al estado de emergencia, un artefacto explosivo fue encontrado en un parque en el Callao causando alerta entre los residentes.