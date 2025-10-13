El Agustino: Capturan a presunto integrante de la banda criminal 'Los del Tanque de San Pedro'

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Agentes de la División de Robos de la Dirincri capturó a un presunto integrante de la banda criminal 'Los del Tanque de San Pedro'. El delincuente capturado sería un presunto extorsionador. El sujeto fue ubicado en el sector llamado '9 de octubre' en El Agustino.

Capturan a integrante de 'Los del Tanque de San Pedro'

El jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP), Juan Carlos Montufar, brindó los detalles del operativo realizado en el distrito de El Agustino.

La vivienda intervenida sería uno de los lugares concurridos por la banda criminal desde donde planificaban sus acciones ilícitos. Entre los objetos incautados se encontró un dron, que sería utilizado para hacer un seguimiento a las víctimas.

Como se conoce, estos aparatos tecnológicos tienen un precio estimado a partir de los S/200 lo que indicaría que la organización de la banda se está perfeccionando en sus tácticas de robo.

Además, se encontraron decenas de fundas de celulares que provendrían de los equipos móviles robados. De manera que la banda se dedicaba al hurto y posible extorsión.

El sujeto que fue detenido en el inmueble fue identificado como Felipe Arévalo Tupiño (21), alias 'El Chachi'. Las investigaciones policiales lo sindican bajo el delito de tenencia ilegal de armas y material explosivo. Entre sus funciones criminales, el detenido se dedicaría a enviar mensajes extorsivos a empresas, comerciantes, entre otros.

Detalles del operativo policial

Otros de los objetos encontrados fue un chaleco antibalas, armas, municiones, entre otras posesiones ilícitas. Según narró Montufar, el delincuente habría alegado que el chaleco de protección lo había obtenido como "un adorno".

La permanencia de delincuentes en la casa, alternaron a los vecinos de la zona que avisaron a las autoridades policiales. Durante el operativo policial en marcha, uno de los implicados huyó, más la PNP indicó que ya lo tenía identificado.

El sujeto intervenidos, junto al que escapó, se encargaban en recibir encargos extorsivos de la banda criminal como dejar notas extorsivas. El modus operandi era enviar los mensajes extorsivos acompañados de armas y municiones

Los otros implicados en la banda están bajo la investigación policial. Los delincuentes estarían relacionados a la extorsión y habrían extendido su radio de acción hacia El Agustino, Barrios Altos y Cercado de Lima.

