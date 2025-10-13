Exjugador de Universitario de Deportes denuncia extorsión: "Piensa en tu familia"

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Liga 2 del fútbol peruano atraviesa una etapa decisiva, pero la emoción del ascenso se ha visto empañada por un episodio de extorsión que involucra a un reconocido jugador. Jersson Vásquez, figura de CD Moquegua y ex Universitario de Deportes, reveló haber sido amenazado justo antes del partido de semifinales.

Amenazas contra futbolista

La tensión deportiva en la Liga 2 alcanzó un nivel inesperado tras la denuncia de Jersson Vásquez. El futbolista, recordado por su paso por Universitario de Deportes entre 2017 y 2019, compartió a través de sus redes sociales que fue víctima de extorsión antes del partido de ida ante Unión Comercio, encuentro en el que su equipo, CD Moquegua, se impuso por 2-1.

"Y estas son las cosas que manchan nuestro tan debilitado fútbol peruano. Y para variar, salí lesionado, pero se ganó, sino qué se diría", escribió el futbolista en una historia de Instagram, junto a una captura de pantalla del mensaje amenazante que recibió.

Según reveló Jersson Vásquez, los extorsionadores le exigían que "pierda deliberadamente" para favorecer al rival, en una clara muestra de manipulación y presión externa sobre los jugadores.

La denuncia generó indignación en los hinchas y preocupación en la interna del club, que atraviesa un momento clave en su lucha por el ascenso. Vásquez, quien inició el encuentro como titular, terminó saliendo del campo por una lesión, aunque su equipo logró quedarse con la victoria.

Exjugador de Universitario de Deportes denuncia extorsión

Comunicado de CD Moquegua

Las amenazas no se limitaron a un solo jugador. Otros tres futbolistas de CD Moquegua también recibieron mensajes similares en sus celulares, lo que llevó a la institución a reaccionar de inmediato mediante un comunicado oficial.

"El Club Deportivo Moquegua informa a la opinión pública, a nuestros hinchas y a los medios de comunicación que en los últimos días hemos recibido mensajes que buscan alterar la tranquilidad de nuestro plantel y cuerpo técnico", se lee en el pronunciamiento.

Comunicado del CD Moquegua

El club rechazó cualquier intento de intimidación que busque alterar el desempeño del plantel: "Rechazamos enérgicamente todo tipo de amenaza o intento de intimidación que busque afectar la integridad, tranquilidad y desempeño de nuestro plantel".

Asimismo, la directiva confirmó que los hechos fueron denunciados ante las autoridades competentes y que el club está colaborando activamente para garantizar la seguridad de sus jugadores y cuerpo técnico.

La denuncia de extorsión del exjugador de Universitario de Deportes, Jersson Vásquez, marca un nuevo capítulo en la creciente ola de amenazas que afecta al fútbol profesional peruano.