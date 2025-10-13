Extorsión en el fútbol peruano: Al menos 16 jugadores están siendo amenazados, según directivo de la FPF

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La ola de violencia y la inseguridad ya golpean con fuerza al fútbol profesional peruano. Según Walter Dolorier, directivo de la Liga 1 y 2 de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), al menos 16 jugadores han sido víctimas de extorsión en distintas regiones del país.

Extorsión en el fútbol peruano

El fútbol peruano atraviesa uno de sus momentos más delicados. En entrevista con Buenos Días Perú, Walter Dolorier reveló que la inseguridad se ha extendido a los camerinos, estadios y oficinas de los clubes, afectando a futbolistas, entrenadores, árbitros y hasta presidentes de equipos. "Es en todo el Perú", recalcó el dirigente.

Walter Dolorier contó que muchos afectados prefieren callar por miedo a las represalias. "Tienen un temor personal y por vergüenza", señaló, al destacar que varios de los casos se concentran en zonas como Loreto, Amazonas, Moquegua, Arequipa y el Vraem, donde la extorsión busca manipular resultados o conseguir dinero a cambio de "protección".

El directivo también advirtió que, por el miedo, algunos presidentes de clubes importantes decidieron renunciar a sus cargos en los últimos meses. "No denuncian, no tocan la puerta de la Policía Nacional", lamentó, explicando que la falta de denuncias mantiene el problema en silencio y complica la intervención de las autoridades.

Piden ayuda del Gobierno

Walter Dolorier calificó la situación como un "plan de emergencia nacional" y pidió al Gobierno actuar con firmeza. Propuso incluso mayor presencia policial y militar en los estadios, así como chalecos antibalas para árbitros y dirigentes que viven bajo amenaza. "Estamos necesitados de una mano de ayuda del Gobierno", dijo.

El dirigente aseguró que la FPF y los organizadores de la Liga 1 y 2 han buscado diálogo con ministros de Estado, pero los esfuerzos han sido en vano. "No nos han escuchado", reclamó.

A partir de 2026, según detalló, la gestión de los campeonatos quedará en manos de las propias ligas, y no directamente bajo la administración de la FPF. "El próximo año, todos los dirigentes de fútbol vamos a manejar el campeonato, ya no lo hace la Federación", explicó Dolorier.

Lo revelado por Walter Dolorier, directivo de la Liga 1 y 2 de la FPF, ha encendido las alarmas en el deporte nacional. Con 16 jugadores bajo amenazas, el caso de extorsión en el fútbol peruano muestra que la violencia ya no distingue escenarios y se infiltra también en los vestuarios y canchas de la Liga 1 y 2.