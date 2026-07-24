Muerte de 'La Chocolatita': Detienen a principal sospechoso tras hallazgo de Raiza Martínez en La Molina

24/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Raiza Joselin Martínez Copa, conocida como 'La Chocolatita', fue encontrada sin vida en una vivienda de La Planicie, La Molina. La Policía intervino el inmueble y detuvo a Óscar Raúl Arias Muñoz, quien habría permanecido con ella antes del hallazgo, según información difundida recientemente.

Detienen a sospechoso tras hallazgo

El caso de Raiza Martínez, 'La Chocolatita', continúa bajo investigación luego de que su cuerpo fuera encontrado en una vivienda de La Molina. Según Infobae, las autoridades manejan inicialmente la hipótesis de un presunto homicidio y realizan diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La Policía detuvo a Óscar Raúl Arias Muñoz, de 36 años, quien habría permanecido junto a la joven durante varias horas. Las autoridades buscan conocer qué ocurrió antes de la muerte y determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de la mujer.

El noticiero ATV Noticias señala que en el inmueble se habría realizado una reunión donde se consumieron bebidas alcohólicas y otras sustancias. Esta información forma parte de las diligencias que realizan las autoridades y deberá ser corroborada mediante las pericias correspondientes.

El cuerpo de Raiza Martínez fue encontrado dentro de una habitación, mientras la escena fue asegurada para permitir el trabajo de los agentes y especialistas. La Policía investiga si ocurrió una discusión antes de la muerte y busca establecer si otras personas tuvieron alguna participación.

"No me voy a mover", indicó.

La Policía informó al intervenido que estaba detenido por la presunta comisión de un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio. Asimismo, se le comunicaron los derechos que le corresponden durante el procedimiento policial.

Pedro Aquino no es sospechoso

El caso generó repercusión debido a que Raiza Martínez había sido vinculada públicamente con el futbolista Pedro Aquino. Sin embargo, Aquino no figura como detenido ni como sospechoso de la muerte. Su nombre aparece relacionado con el caso por el vínculo mediático que tuvo anteriormente con la fallecida.

La joven era conocida en redes sociales como 'La Chocolatita' y había ganado notoriedad en medios de espectáculos luego de que su nombre apareciera relacionado con el futbolista. Este antecedente explica la presencia de Pedro Aquino en las publicaciones sobre el caso, pero no lo vincula con la investigación por el fallecimiento.

La muerte de 'La Chocolatita' en La Molina continúa bajo investigación. La detención de Óscar Raúl Arias Muñoz forma parte de las primeras diligencias, mientras las autoridades buscan esclarecer el fallecimiento de Raiza Martínez, conocer qué ocurrió en la vivienda y determinar las responsabilidades que correspondan.