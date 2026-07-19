Puente Piedra: balean buses de Cruz del Norte y Cruz del Sur durante salida de Lima

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Dos buses de las empresas Cruz del Norte y Cruz del Sur fueron víctimas de un ataque armado cuando partían desde Lima hacia sus respectivos destinos. El hecho generó alarma entre pasajeros y trabajadores del transporte interprovincial en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

Unidades fueron atacadas en plena ruta

Los vehículos recibieron impactos de bala durante sus primeros kilómetros de recorrido tras abandonar la capital. Las autoridades acudieron al lugar para recoger evidencias e iniciar las investigaciones que permitan determinar cómo ocurrió el atentado.

Producto del ataque, los conductores de ambas unidades resultaron heridos y tuvieron que recibir atención médica. Hasta el momento, la Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar a los responsables.

Investigan posibles móviles del atentado

El ataque contra los buses ocurre en un contexto de preocupación por los hechos de violencia que afectan al sector transporte. En los últimos meses, diversas empresas han reportado amenazas y agresiones relacionadas con presuntos cobros extorsivos.

Los agentes policiales analizan si estos nuevos ataques forman parte de una modalidad delictiva dirigida contra compañías de transporte interprovincial que operan desde la capital.

Unidades de Cruz del Norte y Cruz del Sur sufren ataque armado mientras partían de Lima

Empresas solicitan mayor seguridad

Los recientes incidentes han aumentado la preocupación de las empresas, conductores y usuarios que utilizan este servicio diariamente. Frente a ello, representantes del sector han pedido reforzar la vigilancia en las principales vías de salida de Lima.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades evalúan nuevas medidas para evitar que se repitan ataques que pongan en riesgo la integridad de pasajeros y trabajadores.

El atentado contra los buses de Cruz del Norte y Cruz del Sur vuelve a poner en evidencia los desafíos de seguridad que enfrenta el transporte interprovincial en el país.

El ataque contra las unidades de Cruz del Norte y Cruz del Sur generó preocupación entre usuarios y trabajadores del transporte interprovincial, debido a la vulnerabilidad de las rutas frente a este tipo de hechos. Las autoridades vienen realizando las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del atentado y dar con los responsables.