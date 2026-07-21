Ate: Policía detiene a integrantes de banda criminal 'Gold Premium' acusados de extorsionar a empresaria

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Golpe contra la criminalidad. La Policía Nacional desarticuló la banda criminal denominada 'Gold Premium', cuyos integrantes son acusados de extorsionar a una empresaria en Ate, a quien le exigían el pago de S/ 15 mil bajo amenazas de atentar contra su vida.

Según las investigaciones, la víctima venía recibiendo desde hace varios días mensajes y videos en los que los delincuentes exhibían armas de fuego y le exigían realizar el depósito del dinero. Además, la amenazaban con atacar a ella y a su núcleo familiar si no cumplía con el pago exigido.

Depósito delató sospechosos

El coronel Juan Felipe Flores reveló que la captura de los dos detenidos se concretó tras rastrear una boleta que contenía los datos del titular de la cuenta, lo que permitió dar con su paradero.

"(la persona afectada) tiene 50 años, se dedica al rubro de la costurería y cuenta con un restaurante. Nos presentó todas las amenazas por la que ha venido siendo víctima a través de Whats App. Donde dos números telefónicos le contactaron, y uno de ellos le envió un cógido QR para que realice el pago de 15 mil soles. Caso contrario, iban a atentar contra ella, su menor hijo y su patrimonio", detalló.

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Voucher permitió captura

Además, reveló que posteriormente los extorsionadores redujeron el monto exigido a S/ 10 mil. Ante las amenazas y el temor que estas le generaron, la agraviada terminó realizando un depósito menor.

"La misma agraviada hace un depósito, a causa del temor, de 100 soles. Y al obtener el voucher, observó el primer nombre y apellido de quien le estaba destinando el dinero. El personal policial efectuó la búsqueda de esta persona, la identificamos junto a su dirección domiciliaria y la pudimos intervenir. Han reconocido el hecho", agregó.

Los detenidos fueron identificados como Ian Jair Sovero Ramos, de 24 años, y Liliana Yamiley Yallico Alcarraz, de 19, y afrontarán una investigación por el presunto delito de extorsión. Se realizará seguimiento del caso para poder dar con los miembros restantes.

La intervención policial permitió desarticular a la presunta banda criminal 'Gold Premium' y poner fin a las amenazas contra la empresaria. Los dos detenidos serán investigados por el presunto delito de extorsión, mientras continúan las diligencias para determinar si existen más implicados o víctimas.