Muerte de 'La Chocolatita': Madre de presunto asesino le pidió entregarse a la policía

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Tras la muerte de Rayza Martínez Ccopa, conocida como 'La Chocolatita', mantiene bajo investigación a Óscar Raúl Arias Muñoz, detenido tras el hallazgo del cuerpo de la creadora de contenido en una vivienda de La Planicie, en La Molina. El caso continúa en manos de la policía y el Ministerio Público.

Hallazgo del cuerpo y detención

Según Trome, Selma Muñoz, madre de Óscar Raúl Arias Muñoz, fue quien encontró el cuerpo de Rayza Martínez dentro de una habitación de la vivienda ubicada en La Planicie. Tras el hallazgo, acudió a una dependencia policial para informar sobre lo ocurrido y permitir la intervención de las autoridades.

El cuerpo de Rayza Martínez fue encontrado sin vida el jueves 23 de julio de 2026, luego de que sus familiares reportaran su desaparición. La joven había salido de su vivienda en Surquillo el día anterior y no había regresado. Posteriormente, la policía intervino a Arias Muñoz, quien permanece detenido mientras avanzan las diligencias.

La necropsia practicada a la víctima determinó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por estrangulación. El resultado fue incorporado a las investigaciones que buscan establecer las circunstancias exactas en las que murió la creadora de contenido de 34 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro del inmueble.

Óscar Raúl Arias Muñoz permanece en la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de La Molina, mientras la policía y el Ministerio Público continúan recopilando información. Entre las diligencias figuran peritajes, inspecciones y revisión de cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido antes del hallazgo.

Investigación continúa por muerte de Rayza Martínez

Las autoridades también buscan esclarecer los últimos momentos de Rayza Martínez, conocida en redes sociales como 'La Chocolatita'. La Policía realiza diligencias en la vivienda donde fue encontrada y toma declaraciones a personas vinculadas con el caso para reunir elementos que permitan determinar responsabilidades.

La madre del implicado se pronunció.

La investigación incluye la revisión de registros de cámaras ubicadas cerca de La Planicie y la realización de peritajes en el inmueble. Además, familiares de la víctima han señalado que sus teléfonos celulares todavía no fueron ubicados, por lo que su paradero también forma parte de las diligencias.

El caso permanece abierto y Óscar Raúl Arias Muñoz continúa bajo investigación por la muerte de Rayza Martínez. La policía y el Ministerio Público deberán determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer las responsabilidades correspondientes, mientras las diligencias siguen en curso en La Molina.