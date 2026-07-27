Caen 'Los Lecheros del Puerto': Cuatro policías se dedicaban al tráfico de combustible

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional ha logrado la desarticulación de una presunta banda criminal denominada 'Los Lecheros del Puerto'. Los interceptados fueron un total de 12 supuestos integrantes, de los cuales cuatro son efectivos policiales en actividad.

El coronel responsable del operativo reveló el modus operandi de 'Los Lecheros del Puerto', organización criminal que se dedicaba al tráfico de combustible, transportándolo entre provincias para luego comercializarlo de manera ilegal.

"Logramos tener indicios que permitan vincular a todos estos integrantes de la organización criminal dedicada al desvío de insumos químicos para la minería ilegal. Estos combustibles que ellos traficaban, primero lo obtenían de manera legal desde Mollendo hasta Puno, en cisternas clandestinas que no estaban autorizadas. Lo llevaban a la zona de Puerto San Gabán. De tal manera, que luego lo proveían como si fueran griferos. Lo vendían entre S/ 38 y S/ 40 el galón", afirmó.

Las investigaciones buscan determinar los vínculos de los detenidos. Un exfiscal habría alertado a la organización criminal sobre los operativos y afrontará 15 días de detención preliminar.

"Las investigaciones establecerán los vínculos, Preliminarmente, el juez ha dado una medida de detención por 15 días. No solo están los cuatro efectivos policiales, si no también, un exfiscal que había laborado en la zona de Mazuko y en la Dirección de Medio Ambiente que conocía todo el manejo de cuando se realizaba un operativo para poner en alerta a la organización criminal", sostuvo.

Estos son los oficiales detenidos

Los agentes policíales recluídos fueron identificados como Gustavo Alonso Alzamora Loayza (27 años) de la Comisaría Santa Rosa, el mayor PNP Iván Armando Huamán Ruiz (52 años) de la Dirección del Medio Ambiente - Pucallpa, Rebeca Cáceres Loayza (32 años) de la Comisaría de Mazuko y propietaria de un grifo en la localidad, y Luis Alberto Valencia Cáceres (30 años) de la Unidad de Emergencia de Puerto Maldonado.

Asimismo, el exfiscal especializado en materia ambiental Carlos Alberto Chirre Ramírez (39 años) quien fue ubicado en Ucayali. El coronel indicó que el personal implicado tenía conocimiento del accionar delictivo y que omitieron sus funciones.

Los agentes policiales presuntamente implicados de la banda criminal ´Los Lecheros del Puerto´

Asumirán cargos

La autoridad de la Policía Nacional señaló que los detenidos serán procesados por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, tráfico ilícito de combustible y desvío de combustible hacia la minería ilegal.

La Policía Nacional logró la captura y desarticulación de una presunta banda criminal denominada 'Los Lecheros del Puerto'. Los interceptados fueron un total de 12 supuestos integrantes, de los cuales cuatro son efectivos policiales en actividad. El coronel responsable declaró el modus operandi organización criminal que se dedicaba al tráfico de combustible, transportándolo entre provincias para luego comercializarlo de manera ilegal.