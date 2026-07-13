Terror en San Juan de Lurigancho: Detonan explosivo en casa de adulto mayor y vecinos denuncian falta de seguridad

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Esta madrugada del lunes 13 de julio, detonaron un artefacto explosivo a los exteriores de una vivienda de un adulto mayor de 66 años en la zona de 'El Predegal' en el Asentamiento Humano 'Huascar', en la zona alta de San Juan de Lurigancho.

El señor, quién no revela su identidad, brindó detalles del momento en que escuchó la detonación del explosivo en el interior de su domicilio.

"Ha sido como a la 1 de la madrugada. Estaba decansando y escuché que hubo un sonido fuerte y me tuve que levantar. Han venido los policías y no han encontrado nada" , afirmó.

Además, señala que desconoce los motivos y que no recibió amenzas de ninguna parte. Incluso piensa que se trataría de un "juego".

"No la verdad que no. De repente estaban jugando los muchachos. Los policías me dijeron que fue una cosa simple. porque si hubiese sido una granada o dinamita hubiesen volado los fierros (de la ventana). pero solamente ha sido las lunas", agregó.

También mencionó que los efectivos policialos llegaron aproximadamente una hora después del hecho, y que los postes de luz de la zona no operan, dejando a los demás habitantes a oscuras.

Así quedaron las ventanas del domicilio después de que recibió el explosivo

Por su parte, los vecinos han desmotrado su temor de salir a las calles e indignación con la poca atención de seguridad ciudadana que recibe la zona de 'El Pedregal' en el AA.HH. 'El Huáscar'. Uno de ellos aseguró que incluso ya han habido fallecidos.

"Muchas cosas pasan y han muerto varios acá en la zona. No viene la policía. Cuando hubo estado de emergencia vino una vez y no apareció mas. Si fue fuerte (la detonación del explosivo), estaba descansando, creí que era un balon de gas", denuncian.

Otras vecinas cuentan mortificadas que se sienten expuestas ante el alto nivel de inseguridad, y piden a las autoridades a tomar cartas en el asunto. Como también, indican que por ubicarse en la zona más alta del Asentamiento Humano, las autoridades hace caso omiso y aparecen de vez en cuando.

En San Juan de Lurigancho, estalló un dispositivo explosivo en la vivienda de un adulto mayor de 66 años en el Asentamiento Humano 'El Huáscar' en la zona de 'El Pedregal'. El dueño del domicilio reportó que fue a horas de la madrugada y que la atención policial se presentó una hora después. Vecinos denuncian que hechos delictivos por la zona son recurrentes y que sienten temor de salir a las calles.