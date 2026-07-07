Muerte sin resolver: Diseñadora Ucraniana cayó de un piso 14 de un edificio en Miraflores

07/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

La muerte de la diseñadora de nacionalidad ucraniana Nataliia Heraimovych, de 32 años, el pasado 28 de junio en un edificio de lujo ubicado en el malecón 28 de Julio en el distrito de Miraflores, sigue siendo un caso de investigación para la Policía Nacional del Perú para encontrar las causas de la tragedia. La joven europea se encontraba habitando un departamento en el piso 14 junto a su esposo, el canadiense Daniel Alexander White, de 71 años.

El momento de la tragedia

Según el reportaje de Panorama (Panamericana TV) y los documentos policiales, la pareja había alquilado el departamento 1402 para hospedarse del 21 al 30 de junio durante su estadía en Lima, por medio de la plataforma Airbnb. Las cámaras de seguridad mostraron que llegaron a la habitación a las 3:17 am; primero ingresó Natalia y, acto seguido, entró White. Horas después, alrededor de las 7:05 am, el cuerpo sin vida de la ciudadana ucraniana apareció en la pista frente al inmueble.

Declaraciones del esposo

Según el parte policial divulgado en el reportaje, Daniel Alexander White señala que alrededor de las seis de la mañana se encontraba en un momento íntimo con su esposa, Natalia, mientras consumían bebidas alcohólicas en la sala del departamento.

Amiga de Natalia niega que se trate de un suicidio

Desde Europa, amigas de Nataliia, siguieron de cerca lo sucedido. La también ucraniana, Anita Nemet, cuenta que Natalia se encontraba muy emocionada de estar en Perú debido a unas proyectos profesionales relacionados a la moda y joyería que vino a realizar, además, le enviaba continuamente fotografías de mercados y bares de la capital.

Además, contó que Daniel Alexander White se comunicó con el entorno cercano de la fallecida para comentarles que se trataría de un suicidio, versión que Nemet niega rotundamente. Señala que, siendo tan cercana a Natalia, nunca mostró intenciones de querer quitarse la vida, no estaba recetada con medicamentos y mantenía objetivos personales y laborales bastante significativos.

La PNP continúa investigando

El primer aviso no provino del inmueble. Según Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, un vecino alertó sobre la caída de una persona desde un piso superior; el personal municipal y la ambulancia llegaron pocos minutos después, pero al arribar los equipos de emergencia la ciudadana ucraniana ya no presentaba signos vitales.

La Policía Nacional sigue recabando evidencias, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad y tomando declaraciones para esclarecer lo ocurrido en el departamento del piso 14; para el círculo más cercano a Nataliia Heraimovych, la prioridad es que la investigación aclare por completo las circunstancias de su muerte.

El pasao 28 de junio, una diseñadora de modas y arquitecta ucraniana de 32 años llamada Nataliia Heraimovych, cayó del piso 14 de un lujoso edifico en el Malecón 28 de Julio en el distrito de Miraflores. La europea llegó a la capital en compañía de su esposo el canadiense, Daniel Alexander White, de 72 años. Un vecino encontró a la mujer sin vida en la pista y llamó a las autoridades. La Policía Nacional del Perú está en las investigaciones.