Pachacamac: PNP desarticula banda criminal 'Los babys de Manchay' e incautan armas y drogas

15/07/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Golpe a la delincuencia en Pachamac. En la zona de los Huertos de Manchay, la Policía Nacional del Perú (PNP) desmanteló a miembros de la banda criminal 'Los babys de Manchay'.

Agrupación es investigada por los delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y una aparente vinculación con casos de tentativa de homicidio. Todas estas acusasiones se habrían desarrollado en el propio sector de Manchay.

Identificaron a los implicados

El operativo estuvo a cargo del persona de la comisaría de Pachacamac, donde fueron detenidos tres integrantes de la organización que fueron reconocidos como: Jordy Jerson Bartolo Moncada de 33 años, alias 'Cojo Jordi', presunto cabecilla de la banda criminal, Abilio Ciriaco Lucas de 27 años, alias 'Jota', y Alejandro Salcedo Cabeza de 30 años, alias 'el Gringo'.

PNP captura a supuestos implicados banda criminal 'Los babys de Manchay'

Tenían antecedentes

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el coronel de la Policía Nacional, Robert Villanueva Murga, informó que los capturados estarían implicados en presuntos actos de extorsión contra obras de construcción civil en Manchay. Asimismo, serían investigados por su presunta participación en el atentado perpetrado el 29 de junio de 2026 contra trabajadores de la empresa de transporte público Salamanca Parral S. A.

Las autoridades también los vinculan con un ataque similar ocurrido el 9 de julio de 2026 contra la empresa del mismo cubro, CTI. Además, entre los hechos que se les atribuyen figura una presunta tentativa de homicidio.

Coronel Jorge Villanueva Murga enumera las acusaciones sobre la banda criminal 'Los babys de Manchay'

Elementos decomisados

En la intervesión policial, las autoridades retuvieron dos armas de fuego, entre ellas una escopeta/carabina con tres cartuchos, una pistola marca 'Sarsilmaz' abastecida con varias municiones de 9 mm y tres teléfonos, uno de ellos contaba con una denuncia por sustracción.

Sumado a ello, confiscaron 360 envoltorios tipo kete conteniendo lo que aparenta pasta básica de cocaína. Se verificó que el sindicado lider de la banda, Jordy Jerson Bartolo Moncada de 33 años, registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas en 2024 y el presente año.

Detienen a presuntos participantes de banda criminal 'Los babys de Manchay' que se dedicada a la extorsión de obras civiles, empresas de transporte público y actos de tentativa de homicidio en la zona homónimo en el distrito de Pachacamac. Personal de la Policía Nacional estuvo a cargo de la intervesión que resultó exitosa, indentificaron a los implicados y dieron con anteriores delitos.