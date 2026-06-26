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Violento ataque

Matanza en Barrios Altos: dos mujeres muertas y otras dos personas heridas dejó ataque armado en quinta

Dos mujeres fallecieron y otras dos personas resultaron heridas tras un violento ataque armado dentro de una quinta en Barrios Altos. El móvil del crimen podría tratarse de un ajuste de cuentas.

Matanza en Barrios Altos
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26/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 26/06/2026

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Un feroz ataque armado en Barrios Altos dejó dos mujeres muertas y dos personas gravemente heridos la madrugada de este viernes. El atentado ocurrió en la cuadra 7 del jirón Amazonas, en la "Quinta del diablo," donde las víctimas fueron acribilladas con al menos 15 disparos mientras libaban licor. 

Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Dos de Mayo. Vecinos de la zona señalaron que hace apenas dos días también se registró un crimen en el sector, donde un indigente fue asesinado, lo que ha incrementado la preocupación por la inseguridad en el lugar.

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